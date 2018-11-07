بومبيو يرجئ محادثاته المقررة هذا الأسبوع مع مسئول كورى شمالى كبير

(أ ف ب)

أرجأ وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو إلى أجل غير مسمى لقاء كان مقررا الخميس فى نيويورك مع مساعد الزعيم الكورى الشمالى كيم جونغ أون، على ما أعلنت الوزارة مساء الثلاثاء.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة هيذر ناورت فى بيان أن اللقاء "سيتم فى تاريخ لاحق (...) عندما يسمح جدول أعمال كل منا بذلك"، بدون أن توضح أسباب تأجيل المحادثات التى كانت تهدف إلى إحراز تقدم فى ملف نزع أسلحة كوريا الشمالية الشائل والتمهيد لقمة جديدة بين الرئيس الأميركى دونالد ترامب وكيم.