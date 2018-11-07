video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 08:43 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بومبيو يرجئ محادثاته المقررة هذا الأسبوع مع مسئول كورى شمالى كبير

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 07:53 ص
بومبيو يرجئ محادثاته المقررة هذا الأسبوع مع مسئول كورى شمالى كبير وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو
(أ ف ب)
إضافة تعليق

أرجأ وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو إلى أجل غير مسمى لقاء كان مقررا الخميس فى نيويورك مع مساعد الزعيم الكورى الشمالى كيم جونغ أون، على ما أعلنت الوزارة مساء الثلاثاء.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة هيذر ناورت فى بيان أن اللقاء "سيتم فى تاريخ لاحق (...) عندما يسمح جدول أعمال كل منا بذلك"، بدون أن توضح أسباب تأجيل المحادثات التى كانت تهدف إلى إحراز تقدم فى ملف نزع أسلحة كوريا الشمالية الشائل والتمهيد لقمة جديدة بين الرئيس الأميركى دونالد ترامب وكيم.

 

 

         

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بومبيو يلتقى مسئولا فى كوريا الشمالية الخميس المقبل بنيويورك

بومبيو

الخارجية الامريكية

امريكا

كوريا الشمالية




لا تفوتك
السيسى: السعودية أكبر من أن يهز أحد استقرارها.. والإعلام أعطى انطباعا سلبيا حول خاشقجي

السيسى: السعودية أكبر من أن يهز أحد استقرارها.. والإعلام أعطى انطباعا سلبيا حول خاشقجي

نحت القلوب لإحياء الإنسانية.. جولة داخل النصب التذكارى بشرم الشيخ..فيديو وصور

نحت القلوب لإحياء الإنسانية.. جولة داخل النصب التذكارى بشرم الشيخ..فيديو وصور

الرئيس فى جلسة مصارحة مع ممثلى الإعلام الأجنبى: أمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمننا القومى ومستعدون لحماية الأشقاء.. ولا يمكن لأحد أن يفرض مساراً محدداً على المصريين.. والسعودية أكبر من أن يهز أحد استقرارها

الرئيس فى جلسة مصارحة مع ممثلى الإعلام الأجنبى: أمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمننا القومى ومستعدون لحماية الأشقاء.. ولا يمكن لأحد أن يفرض مساراً محدداً على المصريين.. والسعودية أكبر من أن يهز أحد استقرارها

الأهلى والترجى.. ديربى الكبار لا يفسده دعاة العنف.. التاريخ يرسخ العلاقات الطيبة بين جماهير الفريقين.. دعوات التهدئة مستمرة.. واستعدادات خاصة لتأمين العرس الأفريقى فى رادس

الأهلى والترجى.. ديربى الكبار لا يفسده دعاة العنف.. التاريخ يرسخ العلاقات الطيبة بين جماهير الفريقين.. دعوات التهدئة مستمرة.. واستعدادات خاصة لتأمين العرس الأفريقى فى رادس

شاهد.. وصول بعثة الأهلى برئاسة الخطيب لفندق الإقامة فى تونس

شاهد.. وصول بعثة الأهلى برئاسة الخطيب لفندق الإقامة فى تونس

حصر بطاقات التموين الممتنع أصحابها عن تحديث بياناتها تمهيدا لإيقافها

حصر بطاقات التموين الممتنع أصحابها عن تحديث بياناتها تمهيدا لإيقافها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة