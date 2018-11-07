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الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 01:26 م
خالد صلاح
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بوتين يؤكد ضرورة تفعيل الآليات بين الدول لمنع موارد تمويل الإرهاب

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 01:26 م
بوتين يؤكد ضرورة تفعيل الآليات بين الدول لمنع موارد تمويل الإرهاب بوتين
موسكو (أ ش أ)
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أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ضرورة تعزيز الثقة المتبادلة بين الدول بهدف تفعيل آليات لمنع موارد تمويل الإرهاب.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية عن بوتين قوله- فى برقية ترحيب أرسلها للمشاركين فى جلسة رؤساء المخابرات وهيئات الأمن الروسية- "نرى أن المنظمات الإرهابية الدولية تحاول أن تنشط عملها، بما فى ذلك فى مجال المعلومات الدولية.. لذلك نقدم مطالب متزايدة أمام عمل المخابرات وهيئات الأمن، كما تزداد ضرورة توحيد الجهود لمواجهة التحديات والتهديدات الأمنية الجديدة".

وشدد على أن إنشاء النظام الفعال لقمع الإرهابيين والقضاء على زعمائهم وأعضائهم الأكثر خطورة يعد من أهم أولويات عمل المخابرات وهيئات الأمن، مشيرا إلى أهمية تسريع تبادل المعلومات وإنشاء آليات لمنع تمويل المنظمات الإرهابية.

 


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