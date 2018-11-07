بنك مصر يفتتح فرعا جديدا بشرم الشيخ ليصل بعدد فروعه لأكثر من 620 فرعاً

كتب أحمد يعقوب

قام بنك مصر بإضافة فرع جديد لشبكة فروعه المتميزة - فرع بنك مصر بالسوق القديم بشرم الشيخ- ليصل بعدد فروعه في محافظة جنوب سيناء لـ 24 فرعاً.

وقام بافتتاح الفرع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، حسام الدين عبد الوهاب نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وحضر الافتتاح من بنك مصر كل من طارق على رئيس قطاع الشئون الإدارية والهندسية، وفاطمة الجولى رئيس قطاع اتصالات المؤسسة، وأحمد العدلى مدير عام منطقة سيناء، بالإضافة إلى لفيف من قيادات البنك والشخصيات العامة.

وزود البنك الفرع الجديد بكافة التجهيزات الحديثة ليصبح بذلك إضافة متميزة لسلسلة فروعه؛ والتى تصل إلى العملاء أينما يكونوا من خلال شبكة فروعه والتي تصل إلى أكثر من 620 فرعاً منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية؛ وذلك لضمان مستوى خدمة متميز وتوفير الوقت للعميل الذى يجد كافة المنتجات والخدمات البنكية متاحة أمامه من خلال نظام الربط الإلكتروني بين كافة فروع البنك ليسهل على العميل التعامل على حساباته من أي فرع على مستوى الجمهورية، هذا إلى جانب تزويد الفرع بعدد من ماكينات الصراف الآلي والتي تمكن العميل من السحب والإيداع وتغيير العملة وغيرها من الخدمات المستحدثة التي تقدمها آلات الصراف الآلي، هذا ويقدم الفرع خدمات مصرفية غير تقليدية، حيث يبدأ العمل من الساعة الثانية عشر ظهرا وحتى الثامنة مساء، لتقديم خدمات مصرفية متكاملة، ومن الساعة الثامنة مساء إلى الساعة الثانية عشر مساء لتقديم خدمات استبدال العملة.

ويحرص بنك مصر باعتباره أداة مالية وطنية على توفير الخدمة المصرفية لكل مواطن على أرض الوطن، وذلك في إطار استراتيجيته التوسعية وتماشياً مع خطة البنك المركزي لتحقيق الشمول المالي، حيث يستهدف بنك مصر إنشاء عدد كبير من الفروع الجديدة خلال الأعوام القليلة القادمة ليرتفع بعدد فروعه إلى نحو 875 فرع بحلول 2022، ويعد البنك الأوسع انتشارا في مصر والشرق الأوسط طبقا لتصنيف الاتحاد الدولى للمصرفيين العرب.