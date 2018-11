بقناديل الزيت والأنوار.. تاريخ عيد "ديوالى" الشهير عند الهندوس والسيخ

تشهد الهند، هذه الأيام، احتفالات ضخمة على مدى 5 أيام، بعيد "ديوالى" أو ما يطلق عليه عيد الأنوار، وهو أكبر الأعياد التى يحتفى بها الهندوس والسيخ، ويتزامن مع موسم جنى المحاصيل فى فصل الخريف.

وعلى الرغم من أن "ديوالى" احتفالية دينية كبرى لدى الهندوس والسيخ، إلا أن الهنود يحتفلون بالعيد، لما له من أهمية ثقافية لدى البلاد.

HATS OFF to the Chinese man who built this firecracker of a “stairway to heaven”. #HappyDiwali pic.twitter.com/UZ7wAwyR8v