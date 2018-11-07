برلمان اليابان يقر ميزانية إضافية للتعافى من الكوارث الطبيعية

طوكيوأ ش أ

وافق البرلمان اليابانى، اليوم الأربعاء، على ميزانية تكميلية للعام المالى الحالي؛ لتمويل جهود التعافى من الكوارث الطبيعية التى ضربت البلاد مؤخرا.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن مشرعى مجلس الشيوخ وافقوا بالإجماع على التمويل الذى يبلغ حوالى 935 مليار ين يابانى (3ر8 مليار دولار أمريكي) والذى سيوجه إلى برامج إعادة الإعمار فى المناطق التى ضربتها سلسلة من الكوارث خلال هذا العام، وستنفق هذه الأموال على تعزيز المرافق العامة ضد الكوارث الطبيعية.

يشار إلى أن اليابان شهدت زلزالا ضرب مقاطعة "أوكيناوا" فى يونيو وهطولا غزيرا للأمطار على غرب البلاد فى يوليو، بالإضافة إلى إعصار "جيبي" وزلزال مقاطعة "هوكايدو" اللذين وقعا فى سبتمبر الماضي، فيما سقط عدد من الضحايا نتيجة ارتفاع درجات الحرارة بعدد من مناطق البلاد، وأشارت تقديرات إلى أن حجم الخسائر الناجم عن هذه الكوارث قد يبلغ 10 مليارات دولار أمريكي.