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اليوم.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ربيع الأول لعام 1440 هجريا

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 05:00 ص
اليوم.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ربيع الأول لعام 1440 هجريا دار الإفتاء المصرية
كتب لؤى على
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تستطلع مساء اليوم الأربعاء دار الإفتاء المصرية، هلال شهر ربيع الأول لعام 1440 هجرية، بواسطة اللجان الشرعية العلمية المنتشرة فى أنحاء الجمهورية.
 
 يذكر أن الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن هلال شهر ربيع الأول لعام 1440 هجريا يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة السادسة ودقيقتين مساء بتوقيت القاهرة المحلى اليوم الأربعاء  29 من صفر الموافق 7 نوفمبر الجارى وهو يوم الرؤية.
 
وأكدت البحوث الفلكية، أنه وفقا لذلك يكون غدا الخميس  8 نوفمبر هو المتمم لشهر صفر، وتكون غرة شهر ربيع الأول فلكيا الجمعة 9 نوفمبر، والمولد النبوى الشريف الثلاثاء 12 ربيع الأول الموافق 20 نوفمبر الجارى.
 
 
 
 

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