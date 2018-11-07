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اليوم.. انطلاق مهرجان التمور المصرية الثالث لمدة 4 أيام بواحة سيوة

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 08:00 ص
اليوم.. انطلاق مهرجان التمور المصرية الثالث لمدة 4 أيام بواحة سيوة
مطروح – حسن مشالي
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تنطلق فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان التمور المصرية بواحة سيوة، اليوم الأربعاء، ويستمر لمدة 3 أيام، والذى تنظمه جائزة خليفة لنخيل التمر والابتكار الزراعى الإماراتية، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ومحافظة مطروح، بحضور عدد من الوزراء المعنيين واللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، والدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعى بدولة الإمارات.

ويهدف المهرجان إلى النهوض بقطاعى النخيل وإنتاج التمور، وتمكين المنتج والمزارع من المنافسة عالميا، ويشارك منتجو التمور ومصانع التعبئة والتغليف من سيوة والمحافظات المختلفة، فى مسابقة التمور المصرية فى 10 فئات، ضمن دليل خاص يوضح الفئات والشروط والمعايير.

كما يهدف المهرجان إلى تبادل الخبرات بين المزارعين والمنتجين والأكاديميين، وإبراز المقومات التراثية والسياحية وتنمية قطاع زراعة وإنتاج التمور والصناعات الخاصة بها بالمجتمعات المحلية لتحقيق التنمية المستدامة. 

وتتضمن محاور المهرجان، عددا من الجلسات البحثية والعلمية، الخاصة بزراعة النخيل وإنتاج التمور المتميزة، وعمليات التصنيع والتغليف والتسويق محليا ودوليا، بمشاركة عدد من العلماء والأكاديميين المتخصصين. 

كما يشارك 142 عارضا و71 مستوردا للتمور من بينهم ممثلين لـ 5 دول عربية وهى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وليبيا والأردن والسودان.

ويشهد المهرجان إطلاق مسابقة التمور المصرية بدورتها الرابعة لعام 2018 وذلك بمشاركة مصنعى ومصدرى التمور من مختلف محافظات مصر، وخبراء زراعة وإنتاج ووقاية النخيل من الأمراض والآفات، وعدد من مزارعى النخيل وتصنيع التمور وممثلى عدد من المؤسسات العلمية والبحثية والمنظمات والهيئات الدولية المعنية.

ويقام على هامش المهرجان، معرضا للمنتجات الحرفية المصنعة من النخيل، بالإضافة إلى مسابقات بين الطهاة لإنتاج وجبات غذائية من التمور.

يذكر أن تنظيم المهرجان بدأ فى شهر أكتوبر عام 2015  ودورته الثانية فى 2016 و نسخته الثالثة فى 2018 .


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