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المكرونة السويسى تتراجع 5 جنيها اليوم الأربعاء 7-11 2018

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 11:29 ص
المكرونة السويسى تتراجع 5 جنيها اليوم الأربعاء 7-11 2018 اسماك _ أرشيفية
أسماء أمين
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تراجعت أسعارالمكرونة السويسى خمسة جنيهات اليوم  الأربعاء 7 نوفمبر، بحيث بلغ من 59 - 65 جنيها بسوق العبور، وبلغ سعر كيلو البلطى ما بين 9 - 25 جنيها حسب  النوع والحجم وبلغ سعر الفلية البلطى من 30 إلى 70 جنيها.

وارتفع سعر سمك التعابين 5 جنيهات ليصل من 40 إلى 145 جنيها  ، ويصل سعر السمك البورى ما بين 24 إلى 38 جنيها للكيلو. وبلغ سعر سمك البياض ما بين 28- 34 جنيها  ويصل سعر القراميط من 10 إلى 20 جنيها.

وبلغ سعر المكرونة والمجمدة ما بين 19 – 25 جنيها للكيلو. وبلغ سعر المكرونة الخليجى  من 35 - 41 جنيها وبلغ سعر سمك السبيط ما بين 90 – 160 جنيها للكيلو، وارتفع  سعر سمك المرجان 2 جنيها ليصل  ما بين 22 إلى  40 جنيها .

وسعر الجمبرى من 125 إلى 320جنيها حسب النوع والحجم فى حين ارتفع  سعر الجمبرى الجامبو 10 جنيهات ليصل     من 350 إلىى 430 جنيها وسعر الجمبرى المجمد من   125 إلى 165 جنيها وبلغ سعر السبيط من 90 إلى 160 جنيها للكيلو ، ووصل سعر الكابوريا من 30 إلى 120جنيها، وبلغ سعر كيلو سمك موسى من 28- 34 جنيها وسمك وقار بلغ سعر الكيلو من 40 إلى 70 جنيها.


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