المفوضية الأوروبية لا تعترف بشرعية أى انتخابات تجرى فى إقليم دونباس

(أ ش أ)

أكدت المفوضية الأوروبية أنها تتبنى موقفًا واضحًا من عقد الانتخابات فى إقليمى (دونيتسك ولوهانسك) الانفصاليين، مشددة على أنها لا تعترف بشرعيتها.

وردا على سؤال من وكالة الأنباء الأوكرانية "أوكرينفورم" حول موقف الاتحاد الأوروبى والمفوضية الأوروبية إزاء اعتزام موسكو إجراء انتخابات فى الإقليمين الانفصاليين، قالت المتحدثة باسم الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالمفوضية الأوروبية مايا كوسيانسيتش - خلال مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء - "منذ أسبوع مضى عبرنا عن موقفنا إزاء هذه المسألة، وأشرنا إلى أننا ندعم سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها ولا نعترف بشرعية إجراء انتخابات فى هذين الإقليميين".

وكان مسئولو إقليم دونباس الانفصالى الذى تدعمه موسكو أعلنت إجراء انتخابات فى الإقليم فى 11 نوفمبر المقبل.