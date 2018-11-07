المرور: توسعة وتطوير شوارع تربط منطقتى فيصل والهرم لإجراء تحويلات المترو

كتب عبد الرحمن سيد

قال مصدر أمنى إن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالاشتراك مع المحافظة، قامت بالتنسيق مع الهيئة العامة لمترو الأنفاق، لإجراء أعمال تطوير و توسعة لعدد كبير من الشوارع الرابطة بين شارعى الهرم و فيصل لإجراء تحويلات مرورية خلال الفترة المقبلة، للبدء فى أعمال إنشاء محطات مترو الهرم حتى ميدان الرماية و طريق الفيوم الصحراوى

وأضاف المصدر، أنه تم تحديد شوارع ومحاور بديلة للشارع لحركة السيارات وسيتم تدعيمهم باللوحات الإرشادية والعلامات المرورية بالشوارع، لإرشاد المواطنين بالطرق حتى يتم الاستقرار على الشوارع التى سيتم تحويل حركة السيارات لها مع قيام إدارة المرور بعمليات متابعة مع رؤساء الأحياء بأخر تطورات عمليات التوسعة للطرق .