المجلس الاقليمى للسكان يناقش المؤشرات السكانية والزيادة في معدلات المواليد بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج على أهمية نشر الوعي بين طرفي المجتمع " الرجل والمرأة " علي حد سواء ، موجها بإجراء إحصائية لرصد الأماكن التي بها زيادة في عدد المواليد ودراسة البيئة ، وطبيعة الموقف بتلك الأماكن لسرعة التدخل والتغلب على المشاكل السكانية، مشيرا إلى ضرورة تأدية كل جهة معنية دورها على أكمل وجه ، لتحقيق مستهدفات الخطة السكانية ، وصولا للتنمية الشاملة لتحسين أوضاع السكان ، وتحقيق النفع العام للمجتمع .

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الإقليمي للسكان الذي عقد اليوم بديوان عام المحافظة ، بحضور وفاء حمدي مقررة فرع المجلس القومي للسكان بسوهاج، وسحر وهبي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة ، ولفيف من وكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية وممثلي الأزهر والكنيسة .

وقد تطرق الاجتماع لمناقشة المؤشرات السكانية والزيادة في التعداد السكاني ومعدلات المواليد وموضوعات تنظيم الأسرة ومحو الأمية وعرض الخطة التنفيذية للمحافظة 2018/2019 ومقارنتها بمؤشرات العام الماضي لحل المشكلات الخاصة بسكان جميع مراكز المحافظة ، كما تم عرض ما تم إنجازه في مجال التنمية السكانية منذ شهر مايو 2018 ، ومعدلات سكان الريف والمدن ، ونسبة الأمية والبطالة ، وعدد سكان المحافظة الذي بلغ 5 مليون و63 ألف نسمة تقريبا.

كما تم مناقشة إحصائيات المجلس القومي للمرأة ، ومديرية التربية والتعليم ، وهيئة محو الأمية ومنها معدلات الحماية وخفض نسبة التسرب من التعليم إلي 1.3% ، وخفض نسبة الأمية إلى 38.1%، وأظهر ترتيب المؤشرات المركبة والفردية لسكان المحافظة وجود تدني في مراكز الجنوب (جرجا - المنشاة - البلينا - دار السلام " .

ومن جانبها أوضحت مقرر فرع المجلس القومي للسكان ، أن خطة المجلس تضمنت خمسة محاور، أولها تنظيم الأسرة وتحسين الصحة لرفع معدلات الحماية ،وإتاحة خدمات تنظيم الأسرة بالمناطق المحرومة ، ورفع قدرات ومهارات مقدمي خدمات التنظيم ، وتقليل الفجوة بين المعرفة والممارسة ، وتوفير خدمات الأمومة الآمنة للأماكن ذات الأولوية، ثم محور الشباب وصحة المراهقين وتشمل إقامة ندوات توعوية ، وبرامج تدريبية ونشر المفاهيم الصحيحة بمراكز الشباب، بالإضافة إلي محور التعليم من خلال رفع الوعي حول القضية السكانية وتنفيذ المبادرات التعليمية، وأشارت أن المحور الرابع يتمركز حول الإعلام والتواصل الاجتماعي، وأخيرا محور تمكين المرأة اقتصاديا وعمل ندوات للأمهات والفتيات .