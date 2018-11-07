المجتمعات العمرانية تخصص قطعة أرض بمدينة غرب أسيوط لإقامة مشروع عمرانى

كتب أحمد حسن

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تخصيص قطعة أرض بمساحة إجمالية 17 فداناً (وفقاً للتحديد النهائى الذي يصدر عن إدارة المساحة بالجهاز) الكائنة بالحى الثانى – غرب مركز الخدمات بمدينة غرب أسيوط "ناصر"، لإحدى شركات التطوير العقارى، لإقامة مشروع عمرانى متكامل شريطة استيفاء الشركة للدراسة الاقتصادية والملاءة المالية، وفقاً لما يلى، العرض على اللجنة المختصة بالتسعير بالهيئة لتحديد سعر المتر المربع من قطعة الأرض، والالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية المعمول بها بالمشروعات العمرانية المتكاملة، ومدة تنفيذ المشروع 3 سنوات تحسب من تاريخ صدور أول قرار وزاري باعتماد التخطيط والتقسيم للمشروع، ويتم سداد دفعة مقدمة تقدر بـ15 % من القيمة خلال شهرين من تاريخ الإخطار بالمطالبة المالية حال الموافقة والباقي على 4 سنوات محملة بالأعباء.



صرح بذلك المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للشئون التجارية والعقارية، مضيفا: وافق مجلس إدارة الهيئة على منح مهلة للفائزين بالقرعة العلنية التكميلية للأراضي الأكثر تميزاً، والمتميزة، بالقرعة التي تم إجراؤها خلال الفترة من 28/1/2018، وحتى 15/2/2018، والتى تزيد مساحة الأرض للفائزين بها عن المساحة التى تقدموا لها بنسبة تزيد عن 10 %، لسداد فرق المساحة وفقاً للآتى، أولاً: الالتزام بسداد النسبة المقررة للمساحة المحددة بكراسة الشروط للقرعة خلال مدة شهر من تاريخ الإعلان بالصحف، وثانياً: منح مهلة قدرها 6 أشهر تبدأ من انتهاء المهلة المحددة بالبند أولاً لسداد نسبة المقدم عن قيمة المساحة الزائدة، وثالثاً: تحرير شيكات اَجلة بباقي قيمة الأرض وتقديمها قبل انتهاء المهلة المعلن عنها بالصحف، ورابعاً: العملاء الراغبون فى عدم الاستكمال ويطالبون باسترداد مقدمات الحجز، يُسمح لهم بالاسترداد دون خصم المصاريف الإدارية ومجلس الأمناء، شريطة تقديم طلب الاسترداد خلال شهر بحد أقصى من تاريخ الإعلان بالصحف.



وقال السباعى: وافق مجلس الإدارة على إمكانية التخصيص المباشر للأراضي الصناعية بمدينتى أخميم وأسوان الجديدتين، طبقاً للشروط الواردة فى قانون 59 لسنة 1979، وطبقاً للائحة العقارية بالهيئة، ويتم التسعير لمدن الصعيد طبقاً للتسعير الخاص بها، وطبقاً للقواعد المعمول بها فى الهيئة فى هذا الشأن، حيث تم تقديم 75 طلباً لجهاز مدينة أخميم الجديدة، لتخصيص قطع أراضٍ بالمنطقة الصناعية، و600 طلب لجهاز مدينة أسوان الجديدة، لإقامة ورش مختلفة بالمنطقة الصناعية، و20 طلباً لإقامة مصانع.



وأوضح أن مجلس إدارة الهيئة وافق على إتاحة قطعة الأرض بمساحة (6059.88م2) بمركز الخدمات الرئيسي بالعاصمة الإدارية بالحي السكني الثالث "كابيتال ريزيدانس"، لإقامة كنيسة عليها للطائفة الأرثوذكسية، واستكمال الإجراءات طبقاً للقانون رقم 80 لسنة 2016 الخاص بتنظيم أعمال بناء وترميم الكنائس، وطبقاً للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن.



ووافق مجلس الإدارة على مذكرة بشأن تضرر بعض أصحاب المحال السابق لهم تخصيص محال تجارية بنظام مقابل الانتفاع الشهري لمدة 3 سنوات، من ارتفاع قيمة مقابل الانتفاع الشهرى لفترة التجديد، أو قيمة سعر المتر المربع طبقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (100) لسنة 2016 والقرار (109،112) لسنة 2017 بالتجديد أو التمليك للمحال طبقاً للكثافة السكنية بالمناطق الموجود بها تلك المحال داخل المدن الجديدة، ونصت الموافقة على خصم 20 % من قيمة سعر المتر المربع، أو قيمة مقابل الانتفاع نظير الاستهلاك للمبني الواقع به المحال الصادر بشأنها قرار مجلس إدارة الهيئة بجلستة رقم (100) لسنة 2016 والقرار (109، 112) لسنة 2017، والمحدد بقرارات اللجنة العقارية الرئيسية على أن يتم سداد 10 %، من قيمة المحل خلال شهر من تاريخ إخطار العميل، والباقي 90 % على أقساط ربع سنوية لمدة 3 سنوات محملة بالأعباء المالية من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد، علي أن يبدأ القسط الأول بعد 6 أشهر من تاريخ سداد الـ10 % بالنسبة للمحال بنظام التمليك، ولا يتم التعامل بهذا القرار مع المخصص لهم المحال، وقاموا برفع دعاوي قضائية ضد الجهاز أو الهيئة، إلا بعد التنازل عن الدعاوى المرفوعة ضد الجهاز والهيئة، وتستكمل باقي الإجراءات طبقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.



كما وافق مجلس إدارة الهيئة على منح مهلة 3 أشهر للمخصص لهم المحال بمدينتى (العبور – دمياط الجديدة) كمهلة نهائية وأخيرة، اعتباراً من تاريخ إخطار الأجهزة بقرار مجلس إدارة الهيئة لاستخراج رخصة التشغيل، وفى حالة الالتزام على جهاز المدينة استكمال الإجراءات طبقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (109) بتاريخ 21/8/2017، وفى حالة عدم الالتزام على جهاز المدينة تطبيق جميع الإجراءات القانونية والإدارية لسحب المحال وسرعة إعادة طرحها للبيع لاستيداء حق الهيئة.



ووافق المجلس على تعديل تخصيص المحال السابق تخصيصها بمقابل انتفاع شهري منذ عام 1985 وغير محددة المدة بمدينة الصالحية الجديدة، لتصبح بنظام التمليك بشرط الالتزام بما يلى، (سداد مقابل الانتفاع – سريان رخصة التشغيل – عدم وجود أى مخالفات – التمليك للمخصص له المحل)، وطبقا للأسعار التي يتم تحديدها من خلال اللجنة المختصة بالتسعير بالهيئة مع مراعاة أن يكون بالسعر العادل نظراً لقيامهم بسداد القيمة الإيجارية طوال فترة مقابل الانتفاع، ولا تسرى هذه الموافقة على جميع المحال المخصصة بنظام مقابل الانتفاع (3 سنوات – 10 سنوات)، وطبقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.



كما وافق مجلس الإدارة على تخصيص قطعة أرض بمساحة (16000م2) بمحور الحى السادس بمدينة السادات، لصالح شركة الأستاذ للمقاولات العامة والتوريدات العمومية (إنشاء وإقامة مدارس ومؤسسات تعليمية)، لإقامة مدرسة لغات دولية على أعلى مستوى متعارف عليه عالمياً، مع الأخذ فى الاعتبار الشروط التالية: العرض علي اللجنة المختصة بالتسعير بالهيئة لتحديد المعاملة المالية المتبعة فى هذا الشأن، والتزام الشركة بسداد 25 % من القيمة البيعية للأرض خلال شهر من تاريخ إخطاره، تبدأ من تاريخ التخصيص، وباقى المبلغ على 5 أقساط سنوية محملة بالأعباء تبدأ من تاريخ التعاقد، ومدة تنفيذ المشروع لا تزيد عن 5 سنوات تبدأ من تاريخ التعاقد، شريطة التزام الشركة بتنفيذ تعهدها بزيادة رأس مال الشركة ليصبح 120 مليون جنيه فور التخصيص وقبل التعاقد.



ووافق المجلس على تخصيص قطعة أرض بمساحة حوالي 3001.5 م2 لجامعة أسلسكا – مصر، لإدارة المنشآت التعليمية، بالقطاع الأوسط، بالمحور المركزي بمدينة الشيخ زايد، لاقامة مقر للجامعة، وذلك طبقاً للاشتراطات المعتمدة بالمدينة مع العرض علي اللجنة المختصة بالتسعير لتحديد القيمة البيعية للمتر المربع مع الأخذ فى الاعتبار البنود التالية: سداد الدفعة المقدمة والتي تقدر بـ15 % من القيمة، و يتم سدادها خلال شهرين من تاريخ الإخطار بالمطالبة المالية حال الموافقة، والباقي على 3 سنوات بعد فترة السماح محملة بالأعباء المالية وطبقاً للقواعد المقررة، ويتم استلام الأرض خلال 30 يوماً من تاريخ الإخطار بالمطالبة المالية بخطاب موصي عليه بعلم الوصول، ومدة تنفيذ المشروع 3 سنوات تبدأ من تاريخ التعاقد، ويلتزم المُخصص له قطعة الأرض بالحصول على موافقة جهات الاختصاص اللازمة لإقامة النشاط بحد أقصي 6 أشهر من تاريخ الاستلام، وذلك قبل التعاقد، وكذلك الالتزام بالشروط الخاصة لوزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمى، على أن يتم استكمال باقى الإجراءات طبقاً للقواعد.

كما وافق مجلس إدارة الهيئة على تخصيص قطعة أرض بمساحة (18182 م2) بالمحور المركزى الغربى بمدينة برج العرب الجديدة، لإقامة نشاط مدرسة، وذلك بنظام البيع، مع العرض على اللجان المختصة بالتسعير بالهيئة لتحديد سعر المتر المربع، ويتم سداد 25 % من قيمة الأرض خلال شهر من تاريخ الإخطار بالمطالبة، وباقى المبلغ على 5 أقساط سنوية، على أن يكون القسط الأول بعد عام من تاريخ سداد المقدم محملة بالأعباء، وبشرط موافقة القطاع المالى على الملاءة المالية المقدمة من الشركة قبل التعاقد.



ووافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تخصيص جزء من قطعة الأرض رقم (10) بمساحة حوالى 10 أفدنة بالمنطقة الصناعية غرب A6 بمدينة العاشر من رمضان، لصالح شركة BSH، لإقامة مصنع لإنتاج الأدوات المنزلية، وبشرط استيفاء الشركة المستندات الاقتصادية والملاءة المالية أولاً واعتمادها من قطاع الشئون المالية والإدارية بالهيئة، وموافقة جهات الاختصاص، ويتم العرض على اللجنة المختصة بالتسعير بالهيئة مع تحرير عقد موضح به جميع الشروط والضوابط.​