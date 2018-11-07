المترو: عطل بالخط الثانى استمر 5 دقائق وحركة الخطوط الثلاثة منتظمة

أكدت شركة المترو حدوث عطل فنى بأحد قطارات متروالأنفاق فى محطة العتبة بالخط الثانى، لمدة 5 دقائق، وتم الدفع بفرق الصيانة والإصلاح الفورى.

وأكدت شركة المترو وفق بيان صحفى أن خطوط المترو الثلاثة تعمل حاليا بانتظام.