الرئيسية تقارير مصرية المترو: عطل بالخط الثانى استمر 5 دقائق وحركة الخطوط الثلاثة منتظمة الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 02:46 م مترو الأنفاق - أرشيفية كتب رضا حبيشى إضافة تعليق أكدت شركة المترو حدوث عطل فنى بأحد قطارات متروالأنفاق فى محطة العتبة بالخط الثانى، لمدة 5 دقائق، وتم الدفع بفرق الصيانة والإصلاح الفورى. وأكدت شركة المترو وفق بيان صحفى أن خطوط المترو الثلاثة تعمل حاليا بانتظام. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. عطل بأحد قطارات مترو أنفاق الخط الثانى بمحطة شبرا الخيمة المترو مترو الانفاق الخط الثانى للمترو التعليم تؤكد ارتفاع نسب غياب طلاب الثانوية العامة وسنطبق القانون ترامب معلقا على انتخابات التجديد النصفى للكونجرس الأمريكى: "نجاح باهر" ليلة سقوط الجمهوريين.. حزب ترامب يخسر "النواب" ويحتفظ بأغلبية "الشيوخ".. مقعد لأمرأة من السكان الأصليين للمرة الأولى.. وأوكاسيو كورتيز أصغر نائبة فى التاريخ.. والرئيس يتجاهل النتائج ويصفها بـ"النجاح الباهر" كارثة.. مراكز الدروس الخصوصية الطريق للجامعة.. أولياء أمور يكشفون: طلاب حصلوا على الثانوية من "السناتر".. ويؤكدون: اتفاق بين السنتر ومدارس خاصة لاعتماد الشهادة نظير مبلغ مالى.. والتعليم: مدارس مزيفة وسنغلقها ناقد موضة يحلل إطلالات وصيفات العروس: الأسود والموف الأكثر لفتا للأنظار يوفنتوس يتحدى مانشستر يونايتد فى قمة نارية بدورى أبطال أوروبا لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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