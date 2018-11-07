المتحدث باسم الحكومة البريطانية: الأزهر الشريف منارة العلم فى العالم العربى

كتب لؤى على

عبر إدوين سموأل، المتحدث باسم الحكومة البريطانية فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن سعادته بزيارة الجامع الأزهر بالقاهرة، ولقائه عددًا من طلاب الأزهر من داخل مصر وخارجها، مبديًا انبهاره بالفن المعمارى الجميل للجامع الأزهر وزخارفه الإسلامية، وبمكانة الأزهر كمنارة للعلم فى العالم العربى والإسلامى.

وكتب سموأل عبر صفحته على «تويتر»: «اتيحت لى الفرصة خلال زيارتى لجامعة الأزهر بالقاهرة أن أتحدث مع بعض الطلاب الذين يدرسون هناك»، وكان «رائعا جدا أن ألتقى طلابا من مختلف أنحاء العالم فى جامع الأزهر الشريف كمحمود فاضى من كيرلا مثلا.. هل كنتم تعلمون أن تسمية كيرلا أصلها عربى وتعنى خير الله؟»، مرفقًا تغريدته بمقطع فيديو يظهر لقاءه مع طالب يدعى محمد من محافظة الفيوم ويدرس أصول الدين والفقه.

وأضاف المتحدث: «لقد أبهرنى جامع الأزهر الشريف بفنه المعمارى الجميل وزخارفه الإسلامية.. أُبهر دائما بالمعمار الإسلامى الذى يعكس حضارة عريقة تمتد جذورها إلى آلاف السنين».

ونشر المسئول البريطانى صورة له يظهر فيها مأذنة الجامع الأزهر التاريخية مؤكدًا أن «منارة جامع الأزهر لا تعتبر مبنى فقط بل هى تعكس مكانة الأزهر الشريف كمنارة للعلم فى العالم العربى والإسلامي»، مختتمًا تغريداته بالقول: «لا أجد الكلام للتعبير عن مدى إعجابى بالفن المعمارى الإسلامى أترك لكم التعليق على هذه الصور من جامع الأزهر الشريف».