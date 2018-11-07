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المبعوث الأممى لليمن: جهود المسار الثانى للمفاوضات تمهد الطريق لصنع السلام في اليمن

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 12:07 م
المبعوث الأممى لليمن: جهود المسار الثانى للمفاوضات تمهد الطريق لصنع السلام في اليمن الحوثيين
كتبت - إيمان حنا
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شدد المبعوث الخاص لليمن، مارتن جريفيث، على أهمية جهود المسار الثاني وهى الجهود غير الرسمية الرامية لإحلال السلام فى اليمن حيث إنها تلعب دورا مهما فى الوصول إلى المفاوضات الرسمية والتى تعقد الآمال على إجرائها قريبا.

وأشار جريفيث، فى بيان صادر عن مكتبه اليوم، إلى أنه من المهم العمل على صنع السلام في اليمن بالتوازي مع الجهود الدبلوماسية الرسمية لإنهاء الحرب.

وأضاف "أن العمل الحقيقي في اليمن يبدأ في اليوم التالي للتوصل إلى اتفاق سياسي، ويجب علينا أن نعمل جميعا من أجل هذا لهذا ". 

وكان غريفيث قد التقى بمجموعة من زعماء القبائل اليمنية والعاملين في المجتمع المدني من حضرموت ومأرب، على هامش ورشة عمل نظمها مركز صنعاء للدراسات الا ستراتيجية ومجموعة أكسفورد للابحاث فى عمان.

وفي الوقت نفسه، استضاف مكتب المبعوث الخاص لليمن اجتماعاً مع مجموعة من الشركاء الدوليين والمحليين الذين يعملون على مبادرات المسار الثاني من المفاوضات في اليمن.

ويأتي هذا الاجتماع في نفس السياق لدعم الدور التكميلي لهذه المبادرات ضمن مسار المفاوضات الرسمية، كما طرح شركاء المسار الثاني آراء حول مسار العملية السياسية، استناداً إلى جولة من التشاور أجروها مع مجموعة واسعة من الأطراف اليمنيين.

ويشير المسار الثاني إلى الجهود غير الرسمية لصنع السلام والمبادرات التي ينفذها وسطاء من مختلف الفئات المجتمعية، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني والمنظمات النسائية والمجموعات السياسية وحركات الشباب والجماعات الدينية والمنظمات المهنية والنقابات العمالية، وتجري هذه الجهود والأنشطة بالتوازي وبشكل يدعم المفاوضات الرسمية التي تعرف باسم المسار الأول، وتعاون مكتب المبعوث الخاص منذ منتصف عام 2015 مع عدد من الشركاء الدوليين حول الكثير من جهود المسار الثاني.

 

 


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