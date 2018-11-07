المبعوث الأممى لليمن: جهود المسار الثانى للمفاوضات تمهد الطريق لصنع السلام في اليمن

شدد المبعوث الخاص لليمن، مارتن جريفيث، على أهمية جهود المسار الثاني وهى الجهود غير الرسمية الرامية لإحلال السلام فى اليمن حيث إنها تلعب دورا مهما فى الوصول إلى المفاوضات الرسمية والتى تعقد الآمال على إجرائها قريبا.

وأشار جريفيث، فى بيان صادر عن مكتبه اليوم، إلى أنه من المهم العمل على صنع السلام في اليمن بالتوازي مع الجهود الدبلوماسية الرسمية لإنهاء الحرب.

وأضاف "أن العمل الحقيقي في اليمن يبدأ في اليوم التالي للتوصل إلى اتفاق سياسي، ويجب علينا أن نعمل جميعا من أجل هذا لهذا ".