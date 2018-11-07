الكرملين لا يرى آفاقا لعلاقات أفضل مع أمريكا بعد انتخابات التجديد النصفى

رويترز

قال الكرملين اليوم الأربعاء 7 نوفمبر إنه لا يرى آفاقا لتحسن العلاقات مع الولايات المتحدة بعد انتخابات التجديد النصفي هناك.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف "يمكننا القول بدرجة كبيرة من الثقة إنه لا تلوح في الأفق بالتأكيد آفاق مشرقة لتطبيع العلاقات الروسية الأمريكية".

وأضاف بيسكوف أن روسيا ستعتبر أي عقوبات جديدة تفرضها الولايات المتحدة فيما يتعلق بالأسلحة الكيماوية غير قانونية.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قالت أمس الثلاثاء 6 نوفمبر إنها قد تفرض عقوبات إضافية على روسيا لأنها لم تقدم ضمانات مقبولة على أنها لن تستخدم أسلحة كيماوية بعد هجوم بغاز أعصاب على جاسوس روسي سابق في انجلترا.