"القومى للسكان" بالشرقية: قوافل لتوفير خدمات تنظيم الأسرة بالمناطق المحرومة

الشرقية – إيمان مهنى

استعرض أبو زيد عطية مدير المجلس القومى للسكان فرع الشرقية، أهداف الخطة التنفيذية للمجلس والتى تعمل على تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وإتاحة خدمات تنظيم الأسرة بوحدات الرعاية الأساسية وتنفيذ زيارات بالعيادات المتنقلة للمناطق المحرومة، وقوافل صحة إنجابية بالشراكة مع الجمعيات الأهلية، والعمل على رفع قدرات ومهارات مقدمى الخدمة طبقًا للمعايير المحددة والمتفق عليها من خلال تنفيذ دورات تدريبية على أساسيات العمل فى تنظيم الأسرة وعقد لقاءات جماهيرية لتقليل الفجوة بين المعرفة والممارسة وتنظيم ندوات توعية بنوادى المرأة وزيارات منزلية لزيادة عدد المنتفعات بخدمات تنظيم الأسرة، وكذلك العمل على دمج القضايا السكانية فى العملية التعليمية فى نوعياتها المختلفة بتنفيذ ندوات بالمدارس الثانوية العامة والفنية للتوعية بالمفاهيم الصحية والدينية والمهارات الأساسية وعقد ندوات ولقاءات بالكنائس والمساجد للتوعية بخطورة المشكلة السكانية.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الإقليمى للسكان فى حضور اللواء حسين الجندى السكرتير العام، والدكتور عبد الحكيم نور الدين نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب وحامد هبيله السكرتير العام المساعد، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وعددًا من مديرى المديريات الخدمية، ومقرر المجلس القومى للمرأة ومدير عام فرع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ومدير عام فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار ومدير عام الإتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

أكد اللواء دكتور حسين الجندى سكرتير عام محافظة الشرقية أهمية تضافر كافة الجهود بين الجهات المشاركة فى أنشطة الخطة التنفيذية للسكان للحد من خطورة الزيادة السكانية لما لها من آثار سلبية على بناء الفرد وتنمية المجتمع، مشيرًا إلى أن القضية السكانية تُعد أحد أهم القضايا الهامة التى تتبناها الدولة خلال الفترة القادمة والزيادة العشوائية للسكان تتطلب توحيد وتكثيف الجهود بين مختلف القطاعات على مستوى المحافظة من أجل العمل على حلها وتحقيق التنمية المستدامة.