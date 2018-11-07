القمر يصل مرحلة المحاق لشهر ربيع الأول اليوم بسماء الوطن العربى

كتب محمود راغب

يصل القمر مرحلة المحاق (الاقتران) اليوم الأربعاء، بعد غروب الشمس وغروب القمر، منهيا دورة اقترانية حول الأرض ومبتدئا دورة اقترانية جديدة أى شهرا اقترانيا جديدا.

وكشف الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أنه بذلك سيكون يوم غدا الخميس 8 نوفمبر هو المتمم للثلاثين من شهر صفر ويوم الجمعة 9 نوفمبر هو غرة شهر ربيع الأول.

وأشارت الجمعية، إلى أن الاقتران أحد منازل القمر ويعنى اجتماع الشمس والقمر على ارتفاع واحد فى السماء، أى عندما يقعان على خط طول سماوى واحد ويكون القمر على وشك الانتقال من غرب الشمس إلى شرقها وهو حدث عالمى يتم فى لحظة واحدة بالنسبة لجميع أرجاء الأرض.

وتابع التقرير: "وبعد الاقتران بعدة ساعات تحدث مرحلة تسمى " الإهلال " وتعنى رؤية الهلال الجديد بعد اقترانه مع الشمس وخروجه من المحاق وابتعاده مسافة كافية عن الشمس لظهور النور على سطحه.

وقال التقرير، إن مدار القمر يجعله يكمل دورة واحدة حول الأرض مرة كل 4 أسابيع وتكون النتيجة "دوره أو جهة" من المحاق والتربيع الأول والأحدب المتزايد والبدر المكتمل والأحدب المتناقص والتربيع الأخير والعودة إلى المحاق مره كل 29 يوم ونصف.

وكشفت أن هذا الوقت من الشهر القمرى مثاليا لرصد الأجسام الخافتة فى أعماق الفضاء كالمجرات والسدم والعناقيد النجمية نظرا لأن السماء ستكون مظلمة لعدم وجود ضوء القمر الذى يطمس فى العادة الأضواء الطبيعية فى قبة السماء.