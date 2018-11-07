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القبض على طالب جامعى لابتزازه فتاة بفيديوهات فاضحة للزواج منها بالمقطم

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 02:42 م
القبض على طالب جامعى لابتزازه فتاة بفيديوهات فاضحة للزواج منها بالمقطم محكمة -أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على طالب جامعى لاتهامه بابتزاز طالبة وأهلها لإجبارهم على الزواج منها في منطقة المقطم، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .
 
تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى رئيس مباحث قسم المقطم بلاغا من والد الفتاة يفيد ابتزاز زميلها بالجامعة بنشر فيديوهات فاضحة وصور على مواقع التواصل الاجتماعي في حالة رفض أسرتها طلب الزواج. 
 
أسفرت التحريات وعد المتهم زميلته الطالبة بالزواج منها بعد نشوب قصة حب بينهما، وعلى إثرها ذهبت الطالبة الى مسكنه وتمت بينهما علاقة جنسية مثل الأزواج.
 
وعقب ذلك طلب المتهم من الطالبة إرسال فيديو فاضح لها، لعدم قيامه بإخبار أهلها بتلك العلاقة الجنسية، وعقب حصوله على الفيديو هدد والدها لإجباره على الزواج منها  إلا أنه رفض.
 
وقام المتهم بتهديد والد الطالبة عن طريق ارسال رسائل  عبر الهاتف المحمول والفيديو الفاضح الخاص بابنته، وهدده بنشره على مواقع الانترنت، إلا أن والدها رفض طلبه بالزواج منها وقام بابلاغ مباحث الانترنت والتكنولوجيا، وعلى إثر ذلك نشر المتهم فيديوهات الطالبة على النت.
 
تم القبض على المتهم بمعرفة مباحث قسم شرطة المقطم وتحرر المحضر رقم 12645لسنة 2018 جنح المقطم وأخطرت النيابة للتحقيق.
 
 

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