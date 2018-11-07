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القبض على صاحب محل ملابس لتجارته بالنقد الأجنبى فى عابدين

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 01:56 م
القبض على صاحب محل ملابس لتجارته بالنقد الأجنبى فى عابدين متهم - أرشيفية
كتب إبراهيم أحمد
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تمكن ضباط قسم شرطة عابدين من ضبط "محمود.ا.م" 30 سنة صاحب محل ملابس والسابق اتهامه فى القضية رقم 2001 لسنة 2016م عابدين "اتجار بالنقد الأجنبى" أثناء تواجده بالمحل عمله وبحوزته المضبوطات وأخطر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بالواقعة.

 

وعثر بحوزته 2496 دولارا أمريكيا، 8260 جنيها، 6000 ريال سعودى، 500 دولار أسترالى، 4080 يورو، 20000 ليرة لبنانى، 110 ريالات قطرية وعمانى، 6 دولارات كندية ولقيامه بالاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى بالمخالفة للقانون رقم 88 لسنه 2003م.

 

وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بالنقد الأجنبى بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.


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