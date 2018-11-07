القبض على جندى إسرائيلى طعن زميله فى قاعدة عسكرية خلال مشاجرة

كتب- هاشم الفخرانى

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن الشرطة العسكرية القت القبض على جندى قام بطعن زميله بسكين فى أحد القواعد العسكرية الإسرائيلية الواقعة فى الشمال.

وقالت الصحيفة أن النيابة العسكرية أمرت بالقبض على الجندى بتهمة الشروع فى قتل زميله بعد مشاجرة وقعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، فيما تم معالجة الجندى المصاب بأحد المستشفيات التابعة للقاعدة .

ولم توضح النيابة العسكرية الإسرائيلية أسباب المشاجرة ، التى أدت إلى إصابة الجندى بجروح فى أماكن متفرقة من الجسد.