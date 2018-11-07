العثور على مقبرة جماعية لضحايا داعش بالموصل

بغداد(أ ش أ)

عثرت السلطات العراقية، اليوم الأربعاء، على مقبرة جماعية تضم 30 شخصا من ضحايا تنظيم داعش الإرهابى شمال غربى الموصل.

وقال النقيب بالجيش العراقى، كريم العبيدى- فى بيان اليوم- "إن قوة من الشرطة والجيش العراقى عثرت على مقبرة جماعية فى منطقة بادوش شمال غربى الموصل، وسط محافظة نينوى".. مضيفا "أن قوات الأمن عثرت داخل المقبرة على رفات أكثر من 30 ضحية".

وأشار العبيدى إلى أنه تم التعرف على عدد من الضحايا، وهم مرشحون سابقون للانتخابات البرلمانية التى أجريت عام 2014، حيث تم اختطافهم من قبل عناصر تنظيم (داعش) بعد سيطرته على الموصل فى يونيو 2014".

من ناحية، أخرى، أشار المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن- فى بيان أوردته قناة /السومرية نيوز/ إلى أن استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية فى وزارة الداخلية ألقت القبض على قيادى من تنظيم (داعش) فى قرية تل خديجة ضمن محافظة كركوك، بناء على اعترافات شقيقه الذى كان يشغل ما يسمى مسؤول تجنيد مدنى، لافتا إلى أن أبرز جرائم هذا الإرهابى هى حفر خنادق وإنشاء سواتر كونه سائق حفارة واشترك فى خطف ضابط متقاعد من قرية تل خديجة وإعدامه، كما اشترك فى الهجوم على قواتنا الأمنية على جبال حمرين".

يذكر أن القوات الامنية تمكنت- فى وقت سابق- من اعتقال قيادات وعناصر فى تنظيم (داعش) بمناطق متفرقة من البلاد، حيث حصلت منهم خلال التحقيقات على معلومات مهمة تخص التنظيم وتحركاته.