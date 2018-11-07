العثور على سيارتين مبلغ بسرقتهما فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

عثر ضباط مباحث قسم ثالث الإسماعيلية وضباط مباحث التل الكبير أثناء تفقدهم الحالة الأمنية على سيارتين ملاكى ونقل مبلغ بسرقتهما.

وتلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من العميد محمد فوزى مدير المباحث الجنائية يفيد أثناء تفقد ضباط مباحث قسم ثالث الإسماعيلية للحالة الأمنية بدائرة القسم.

وعثروا على السيارة رقم " 101226" ملاكى الإسماعيلية ماركة بيجو504 والمبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 3810 لسنة 2012 جنح قسم ثالث الإسماعيلية عن بلاغ "داوود أحمد على " 63 عاما مدرس مقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية.

كما عثرضباط مباحث مركز التل الكبير على السيارة رقم "61178" نقل الإسماعيلية ماركة إيسوزو والمبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 4646 لسنة 2011 جنح مركز التل الكبير عن بلاغ "عادل مصطفى رمضان" 57 عاما فنى صيانة مقيم الحمادة دائرة مركز التل الكبير.

وتم التحفظ على السيارة والدراجة وتحررت المحاضر اللازمة بوقائع العثور وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.