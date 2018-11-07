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العثور على جثة خامسة تحت أنقاض مبنيين منهارين فى مرسيليا بفرنسا

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 09:23 ص
العثور على جثة خامسة تحت أنقاض مبنيين منهارين فى مرسيليا بفرنسا انهيار مبنى
رويترز
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 ذكرت السلطات اليوم الأربعاء أنه تم العثور على جثة خامسة تحت أنقاض مبنيين انهارا بمدينة مرسيليا الفرنسية هذا الأسبوع. وبهذا تكون خدمات الطوارئ التى تبحث بين الأنقاض قد عثرت حتى الآن على جثث ثلاثة رجال وامرأتين بعد انهيار المبنيين صباح يوم الاثنين الماضى.

وقال شارل هنرى جارى، رئيس فريق خدمة الإطفاء بمرسيليا لقناة (بى.أف.أم تى.فى) "نواصل عملنا على أمل العثور على أحياء". وقالت السلطات إنها تحقق للتوصل لسبب انهيار المبنيين اللذين وصفهما سكان بالمنطقة بأنهما كانا متداعيين وبحاجة للترميم.

 

 


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