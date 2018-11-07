العاهل السعودى يطلق مشروعات بـ 16 مليار ريال فى القصيم

كتبت إيمان حنا

بدأ العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز، زيارات إلى مناطق مختلفة فى المملكة، برفقة ولى عهده الأمير محمد بن سلمان، وذلك لإطلاق مشروعات ضخمة فى قطاعات عدة، حسبما أورد موقع العربية.

وخلال زيارة الملك سلمان وولى العهد إلى مدينة القصيم، تم افتتاح وتدشين ووضع حجر الأساس 600 مشروع بتكلفة إجمالية تتجاوز 16 مليار ريال.

وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولى العهد السعودى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قد قام بزيارة لعدد من الأسر فى منازلهم بمنطقة القصيم خلال وجوده بالمنطقة.