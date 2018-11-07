العاهل الأردنى: موقفنا من القضية الفلسطينية ثابت ولايتغير

(أ ش أ)

قال العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، إن القضية الفلسطينية هى القضية الأولى للأردن، فموقفنا تجاهها ثابت ولا يتغير، وهذا واجب وشرف.

جاء ذلك حسبما افادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" خلال لقائه اليوم الأربعاء بالديوان الملكى الهاشمى وجهاء وممثلى الفعاليات الشعبية فى مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، فى إطار لقاءات الملك التواصلية مع أبناء وبنات الوطن.

وتناول اللقاء الشأن المحلى والأوضاع الإقليمية، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية وفى الشأن المحلي، قال العاهل الاردنى "نقدر التحديات أمام الأردنيين اليوم المرتبطة بالوضع الاقتصادى والفقر والبطالة، الأمر الذى يتطلب بناء برنامج يستهدف إيجاد فرص العمل وجذب الاستثمار لمختلف مناطق المملكة، إضافة إلى تطوير البنية التحتية.

من جانبه...أعرب وجهاء وممثلو الفعاليات الشعبية فى المخيمات، خلال اللقاء، عن تقديرهم واعتزازهم بقيادة العاهل الاردنى وجهوده الكبيرة التى يبذلها من أجل دعم ومساندة الشعب الفلسطينى فى نيل حقوقه المشروعة والعادلة.