الضرائب العقارية: 1.9 مليار جنيه حصيلة الربع الأول من العام المالى الجارى

من ناحيته رفض النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الإعلان عن أرقام أو مبالغ تقديرية تتعلق بالحصيلة الضريبية، مؤكدا أن أهم بنود الحديث هو الحصيلة الفعلية خلال الربع الأول من العام المالى ومقارنتها بالمستهدف.

فيما طالبت النائبة ميرفت أليكسان عضو لجنة الخطة والموازنة، الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، بإرسال خطاب رسمى بالمستهدف وما تم تحقيقه بالفعل.

وقالت النائبة، إن معظم مأموريات الضرائب العقارية وضرائب الدخل مُستأجرة من وزارة الوقاف، لافتة إلى أن وزارة المالية ترفض تطوير تلك المأموريات لأنها ترفض التطوير فى غير أملاكها، ما نتج عنه وجود بيئة سيئة للعاملين فى هذه المصالح، قائلة "مقرات المصلحة بمحافظات الغربية غير آدمية والكراسى بـ3 رجلين".

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المنعقد الآن، برئاسة النائبة ميرفت ألكسان عضو اللجنة، لمتابعة أداء وخطط تطوير المصالح الإيرادية بالدولة.