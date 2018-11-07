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الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 12:58 ص
خالد صلاح
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الصين تؤكد دعمها لإصلاحات منظمة التجارة العالمية

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 12:00 ص
الصين تؤكد دعمها لإصلاحات منظمة التجارة العالمية رئيس الصين
أ ش أ
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 قال رئيس مجلس الدولة الصينى (مجلس الوزراء) "لى كه تشيانغ" اليوم الثلاثاء إن الصين تدعم إصلاحات منظمة التجارة العالمية، مؤكدا فى الوقت نفسه أنه لا ينبغى إجراء تلك الإصلاحات بشكل أحادى أو بإقامة منظمة جديدة أخرى.

جاء ذلك خلال مشاركة تشيانغ فى اجتماع مائدة مستديرة بالعاصمة الصينية بكين مع قادة ست مؤسسات اقتصادية ومالية دولية كبرى.

وأضاف تشيانغ أن المنظمة تواجه أزمة بقاء، موضحا: "يريد بعض أعضائها كتابة الإصلاحات وحدهم، بينما يريد آخرون إلغاءها والبدء من جديد تماما".
وتابع أن احتواء الأحادية والحمائية مهمة مشتركة لكل الدول، وينبغى أن تكون جزءا من إصلاحات المنظمة.

وأشار تشيانغ إلى أن الصين تدعم الإصلاحات والتحسينات فى النظام القائم، وزيادة فعالية المنظمة والحفاظ على سلطتها، لافتا إلى أنه ينبغى مواصلة اتباع اتجاه تحرير التجارة كما يجب ألا تتغير المبادئ الأساسية للمنظمة كالانفتاح والشفافية والشمول وعدم التمييز.

وشدد تشيانغ على أنه ينبغى أن تأخذ الإصلاحات فى الاعتبار شواغل كافة الأطراف، ومشاركة جميع المعنيين، والسعى لتحقيق أكبر قدر من المصالح المشتركة وبخاصة حماية حقوق ومصالح الدول النامية، والعمل لتضييق الفجوة بين الجنوب والشمال.


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