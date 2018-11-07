الصحة تعلن توفير خدمات فحص ماقبل الزواج بالمستشفيات والوحدات الصحية

كتب وليد عبد السلام

أكدت الدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس قطاع الرعاية الأساسية بوزارة الصحة، توفير خدمات فحص ما قبل الزواج للشباب والشابات بالمستشفيات المختلفة على مستوى الجمهورية .

وقالت الدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس قطاع الرعاية الأساسية لـ"ليوم السابع"، إن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وجهت بضرورة توفير كافة الأجهزة والمستلزمات الخاصة بفحص ما قبل الزواج للشباب ضمانا لاستكمالهم حياة صحية وطبيعية، بالإضافة إلى إنجاب أطفال أصحاء .

وقالت الدكتورة سعاد عبد المجيد، إن الدولة مهتمة بتوفير أعلى مستويات الرعاية الصحية للمرضى، مؤكدة أن كافة المستشفيات والوحدات تطبق أعلى معايير الجودة للمترددين عليها.