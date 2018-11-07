video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 04:51 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الشركات اليابانية قلقة من سياسة ترامب التجارية عقب انتخابات التجديد النصفى

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 03:31 م
الشركات اليابانية قلقة من سياسة ترامب التجارية عقب انتخابات التجديد النصفى ترامب والكونجرس
طوكيو (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعربت معظم الشركات اليابانية، اليوم الأربعاء، عن قلقها من سياسة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عقب انتهاء انتخابات التجديد النصفى للكونجرس الأمريكى.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن معظم الشركات اليابانية لا تزال تتوخى الحذر بشأن المستقبل المتوقع لعملها داخل الولايات المتحدة بعد انتخابات التجديد النصفى، إذ ترى احتمالية ضئيلة لحدوث تغيير فى سياسة ترامب الحمائية.

وقال رئيس غرفة التجارة والصناعة اليابانية اكيو ميمورا- فى مؤتمر صحفى- "أعتقد أن التأثير على الاقتصاد اليابانى سيكون ضئيلا".. مستبعدا حدوث تغير فى السياسة التجارية الأمريكية عقب انتخابات التجديد النصفي.

وأضاف ميمورا أن الحملة الانتخابية ركزت على أجندة القضايا المحلية مثل سياسة الهجرة، فيما لم تكن قضايا مثل التجارة والقضايا الدبلوماسية محط اهتمام كبير.

ولا تزال الشركات اليابانية تتأهب لاحتمالية فرض إدارة ترامب رسوم جمركية إضافية على السيارات وقطع غيار السيارات التى تعمل بها، كما تراقب عن كثب تأثير تصاعد الخلاف التجارى بين الولايات المتحدة والصين على الاقتصاد العالمى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير ألمانى: من الخطأ توقع تغير فى سياسة ترامب بعد "التجديد النصفى"

ترامب

اليابان

امريكا

الشركات اليابانيه

انتخابات التجديد النصفى




لا تفوتك
الحكم بإعدام 8 متهمين والمؤبد لـ32 آخرين باستهداف كمائن عسكرية بالإسماعيلية

الحكم بإعدام 8 متهمين والمؤبد لـ32 آخرين باستهداف كمائن عسكرية بالإسماعيلية

شاهد فى دقيقة.. توقعات الأرصاد الجوية للطقس حتى نهاية الأسبوع

شاهد فى دقيقة.. توقعات الأرصاد الجوية للطقس حتى نهاية الأسبوع

"نكسة المنتصف" تضرب ولاية ترامب الرئاسية.. فوز الديمقراطيين فى الكونجرس يفتح أبواب الأزمات على "البيت الأبيض".. مواجهات شرسة تقترب فى ملف "التدخل الروسى".. وتقارير: على الرئيس الاختيار بين الصدام أو المهادنة

"نكسة المنتصف" تضرب ولاية ترامب الرئاسية.. فوز الديمقراطيين فى الكونجرس يفتح أبواب الأزمات على "البيت الأبيض".. مواجهات شرسة تقترب فى ملف "التدخل الروسى".. وتقارير: على الرئيس الاختيار بين الصدام أو المهادنة

"اليوم السابع" يقدم أقوى ملحق عقارى بمناسبة انطلاق معرضEGYPT GATE EXPO العقارى.. المطورون العقاريون يكشفون خططهم الاستثمارية للعام المقبل.. أحمد فخرى: استثماراتنا فى السوق العقارية المصرية تخطت 4 مليارات جنيه

"اليوم السابع" يقدم أقوى ملحق عقارى بمناسبة انطلاق معرضEGYPT GATE EXPO العقارى.. المطورون العقاريون يكشفون خططهم الاستثمارية للعام المقبل.. أحمد فخرى: استثماراتنا فى السوق العقارية المصرية تخطت 4 مليارات جنيه

التعليم تؤكد ارتفاع نسب غياب طلاب الثانوية العامة وسنطبق القانون

التعليم تؤكد ارتفاع نسب غياب طلاب الثانوية العامة وسنطبق القانون

ترامب معلقا على انتخابات التجديد النصفى للكونجرس الأمريكى: "نجاح باهر"

ترامب معلقا على انتخابات التجديد النصفى للكونجرس الأمريكى: "نجاح باهر"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة