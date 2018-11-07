الشركات اليابانية قلقة من سياسة ترامب التجارية عقب انتخابات التجديد النصفى

طوكيو (أ ش أ)

أعربت معظم الشركات اليابانية، اليوم الأربعاء، عن قلقها من سياسة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عقب انتهاء انتخابات التجديد النصفى للكونجرس الأمريكى.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن معظم الشركات اليابانية لا تزال تتوخى الحذر بشأن المستقبل المتوقع لعملها داخل الولايات المتحدة بعد انتخابات التجديد النصفى، إذ ترى احتمالية ضئيلة لحدوث تغيير فى سياسة ترامب الحمائية.

وقال رئيس غرفة التجارة والصناعة اليابانية اكيو ميمورا- فى مؤتمر صحفى- "أعتقد أن التأثير على الاقتصاد اليابانى سيكون ضئيلا".. مستبعدا حدوث تغير فى السياسة التجارية الأمريكية عقب انتخابات التجديد النصفي.

وأضاف ميمورا أن الحملة الانتخابية ركزت على أجندة القضايا المحلية مثل سياسة الهجرة، فيما لم تكن قضايا مثل التجارة والقضايا الدبلوماسية محط اهتمام كبير.

ولا تزال الشركات اليابانية تتأهب لاحتمالية فرض إدارة ترامب رسوم جمركية إضافية على السيارات وقطع غيار السيارات التى تعمل بها، كما تراقب عن كثب تأثير تصاعد الخلاف التجارى بين الولايات المتحدة والصين على الاقتصاد العالمى.