"السيسى.. أجمل حدوتة مصرية".. مظاهرة حب للرئيس على مواقع التواصل الاجتماعى

كتب خالد إبراهيم

فور انتهاء فعاليات منتدى شباب العالم شرم الشيخ 2018، تحولت مواقع التواصل الاجتماعى وتحديدا "تويتر" إلى ما يشبه بـ"مظاهرة" فى حب الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك بعد النجاح الكبير الذى حققه منتدى شباب العالم، وخروجه بشكل مُشرف نال إعجاب شباب العالم الذين حرصوا على المشاركة، وأيضا الشباب المصريين الذين تابعوا فعاليات المنتدى سواء من وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعى.



أحد المشاركين فى الهاشتاج



الرئيس من منتدى الشباب

"السيسى أجمل حدوتة مصرية" .. هذا هو "الهاشتاج" الذى تحول فى ساعات قليلة إلى "ترند" بعد ختام منتدى شباب العالم شرم الشيخ 2018، حيث شارك بهذا الهاشتاج المئات والآلاف من المصريين وكذلك العرب، حيث نشر الكثيرون صورا للرئيس عبد الفتاح السيسى من المنتدى، وتحديدا تلك الصور التى يظهر فيها الرئيس مع ذوى القدرات الخاصة والذين كرمهم الرئيس خلال فعاليات المنتدى، وأيضا قيامه بالاستجابة لطلب أحد الشباب من أصحاب الاحتياجات الخاصة بإلتقاط صورة تذكارية معه .



السيسى أجمل حدوتة مصرية



تكريم الرئيس لأحد الشباب فى المنتدى



رسمة للرئيس السيسى

"الهاشتاج" أيضا تضمن العديد من المناقشات الجادة تتعلق بالإنجازات التى استطاع الرئيس عبدا الفتاح السيسى تحقيقها على أرض الواقع، وقدرته على الخروج بمصر من الصعوبات والأزمات إلى بر الأمان، وأيضا التضحيات التى قام بها من أجل الحفاظ على كيان الدولة وعدم الإضرار بها كما حدث للعديد من الدول العربية .

وأيضا تضمن الهاشتاج العديد من "التغريدات" عن إصرار السيسى على مواجهة الإرهاب، وتوعده لمن يفكر فى الإضرار بأرض مصر وشعبها، وأيضا حرص المغردون على تسليط الضوء على احتضان السيسى لفئة الشباب كأول رئيس جمهورية يوجه اهتمامه للشباب المصريين .