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السودان يؤكد حرصه على تحقيق السلام فى جنوب كردفان والنيل الأزرق

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 12:00 ص
السودان يؤكد حرصه على تحقيق السلام فى جنوب كردفان والنيل الأزرق البشير
أ ش أ
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أكد وزير ديوان الحكم الاتحادي السوداني حامد ممتاز، اهتمام الدولة وحرصها بكافة قطاعاتها  على تحقيق السلام والاستقرار بمنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، منوها بأن السلام هدف استراتيجي.

جاء ذلك في كلمته خلال حفل التوقيع على عقد مشاريع سبل كسب العيش، بين صندوق دعم السلام بولاية جنوب كردفان وإحدى الشركات، بحضور عدد من الوزراء و قيادات الولاية.

وقال الوزير: "كان هناك حراك رسمي وغير رسمي تجاه تحقيق السلام بالبلاد"، موضحا أن اللقاء الذي تم مؤخرا بجنوب أفريقيا بين الحكومة وقطاع الشمال يؤكد حرص الدولة و سعيها للسلام في المنطقتين.

وأشاد ممتاز بجهود صندوق دعم السلام بولاية جنوب كردفان لتقديم المشروعات التنموية والخدمية الحقيقية من أجل استقرار المواطنين بالولاية.

من جانبه، قال أمين عام صندوق دعم السلام بجنوب كردفان الدكتور كجو كندة، إن السلام قادم و كل المؤشرات تصب نحو تحقيق السلام بالولاية، مؤكدا استعداد الصندوق لاستقبال السلام وذلك عبر هذه المشاريع التي تم التوقيع عليها اليوم، منوها بأنها ستسهم في زيادة الإنتاج والإنتاجية وإحداث استقرار كبير خاصة للعائدين إلى مناطقهم وقراهم.

 


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