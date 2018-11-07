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السجن 5 سنوات لاستشارية علاج طبيعى تسببت فى عاهة مستديمة لمريضة بهاق بالدقى

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 03:48 م
السجن 5 سنوات لاستشارية علاج طبيعى تسببت فى عاهة مستديمة لمريضة بهاق بالدقى حبس -أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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عاقبت الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، استشارية للعلاج الطبيعى بمستشفى خاص بالدقى غيابيًا، بالسجن لمدة 5 سنوات، وذلك لاتهامها بالتسبب فى احداث عاهة مستديمة لمريضة داخل المستشفى.

 

وصدر القرار بعضوية المستشارين إيهاب الطنطاوى ومحمد بسيونى بأمانة سر صلاح مصطفى وجاد كنعان.

 

وكان المستشار وائل الدرديرى المحامى العام لنيابات شمال الجيزة إحال فى القضية رقم 22108 لسنة 2017 المتهمة فيها ولاء أبو الحجاج "هاربة"، 49 سنة، استشارى علاج طبيعى بمستشفى خاص بالدقى، لأنها فى غضون 2016 احدثت عمدا بالمجنى عليها عائشة خزيم عبد الفتاح، عاهة مستديمة يستيحل بروها وهى ضعف بنهاية حركات البسط للأصابع وضعف بنهاية القبضة الحصرية لليدين تقدر بنسبة 30 %، وذلك بأن قامت بتوقيع الكشف الطبى عليها لكونها غير مختصة بمزالة مهنة الطب البشرى، بأن حقنتها فى مواضع إصابتها بصبغات ومواد مجهولة المصدر.

 

واستولت المتهمة على المبالغ المالية النقدى والمملوكة للمجنى عليها وذلك باستخدامها طرق احتيالية من شأنها إيهامها بوجود مشروع كاذب وهو قدرتها على علاجها من مرض البهاق الجلدى وتمكنت من تلك الوسيلة الاحتيالية من الاستيلاء على تلك المبالغ، وأنها المتهمة زاولت مهنة الطب دون أن تكون مقيد بسجل الأطباء بوزارة الصحة وبجدول نقابة الأطباء البشريين.


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