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السجن المشدد 5 سنوات للمتهم بتزوير محررات رسمية

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 11:44 ص
السجن المشدد 5 سنوات للمتهم بتزوير محررات رسمية محكمة -أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم "نبيل. ح" بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامه بالتزوير في محررات رسمية.
 
وصدر الحكم برئاسة المستشار جمال أبو طالب، وعضوية المستشارين طه عبد العظيم و ولاء وجدي طاهر، وأمانة سر محمد عبد العزيز.
 
وكشفت تحقيقات النيابة العامة،  قيام المتهم نبيل.ح، بالإشتراك مع موظف حسن النية في ارتكاب تزوير في محرر هو عقد اشتراك خدمة تليفونية، لإحدى شركات المساهمة والتي تساهم فيها الدولة بنصيب، وهي الشركة المصرية للاتصالات، بأن أثبت علي خلاف الحقيقة أنه مستأجر العين المملوكة للمتوفي محمود أحمد، واستعمل ذلك العقد بأن قدمه للنيابة العامة لاستصدار قرار تمكين من العين.
 
 

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