" الزراعة" توافق على تصدير 4000 شتلة فاكهة و63 طن تقاوى لـ4 دول

قال تقرير الإدارة المركزية للبساتين والحاصلات الزراعية بوزارة الزراعة، إنه من خلال البرنامج الاصلاح للنهوض بالقطاع الزراعى وخاصة فى تنمية الصادرات الزراعية، وافقت لجنة التقاوى والحاصلات الزراعية على تصدير 4000 شتلة فاكهة ، بالإضافة الى تصدير 63 طن من تقاوى البرسيم لعدة دول خلال 7أيام تطنبق على عليها جميع الاشتراطات الحجرية والصحة النباتية.

وأضاف تقرير لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية ، الذى حصل لـ"اليوم السابع"، على نسخه منه أن من بين الموافقات تصدير 2000 شتلة فاكهة الى البحرين من صنف التوت والموز البلدى، و2000 شتلة فاكهة الى الأردن من صنف مانجو كيت وسكرى، وقشطة بلدى، وتصدير 10 طن تقاوى حشيشة السودان الى السعودية ، و3 طن تقاوى برسيم حجازى الى سلطنة عمان ، و50 طن برسيم بلدى الى بلجيكا.

تقاوى المحاصيل الحقلية والبرسيم الحجازى ، التى تمت الموافقة عليها100 طن تقاوى برسيم بلدى الى هولندا و30 طن تقاوى برسيم حجازى الى السعودية و11 طن تقاوى حجازى وتقاوى محاصيل الى سلطنة عمان و20 طن تقاوى حشيشة السودان الى السعودية و17 طن أيضا تقاوى حشيشة الى سلطنة عمان.

وأوضح التقرير ، أن جميع شتلات الفاكهة المصدرة تنطبق عليها جميع الاشتراطات والمواصفات، موضحا أن مصر من الدول الرائدة فى تصدير الشتلات، وفقًا للمواصفات القياسية العالمية، مؤكدا أن جميع شتلات الفاكهة المصدرة تكون فى المشتل وتحت إشراف الوزارة، وتنطبق عليها جميع المواصفات العالمية المصدرة إلى الخارج، إذ تعاين لجان من جميع المعاهد البحثية ولجنة الحاصلات الزراعية، مزارع شتلات الفاكهة المصدرة، فى حالة تقدم المصدر إلى التصدير.