الزراعة تعلن زيادة التعاون بين مصر وقبرص فى مجال الإنتاج السمكى

كتب عز النوبي

اجتمعت الدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة /CharisMoritsis سفيرقبرص في القاهرة لمناقشة زيادة اوجه التعاون بين البلدين في مجال تنمية الثروة السمكية والاستعانة بالخبرة القبرصية في مجال المفرخات البحرية بحضور رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية

وصرح سفير قبرص أنه كان بين حضور منتدي شباب العالم بشرم الشيخ وأشاد بالتنظيم الجيد وأن هذه المنتديات سوف يكون لها عائد فى إدخال الشباب فى السياسة وكذلك تعريف شباب العام بمصر وتاريخها مما يساهم فى تشجيع السياحة فى مصر.

وأكدت "محرز " أن الحكومة والقيادة السياسية فى مصر حريصة على دفع وتطوير علاقات التعاون الوثيقة بين مصر وقبرص والارتقاء بها إلى آفاق أرحب على كل الأصعدة، وتعزيز أواصر الصداقة التاريخية والممتدة بين الشعبين وما يجمعهما من تقارب ثقافي وحضارى.

ذكرت " نائب الوزير " أنه تمت مناقشة سبل التعاون بين البلدين فى تطوير نظم إدارة المزارع السمكية البحرية بمصر ، وتطبيق إجراءات الأمن الحيوى مما يساهم فى زيادة الإنتاج السمكى فى مصر، فضلاً عن تبادل الخبرات والتدريب فى مجال المفرخات البحرية والاستزراع السمكى وتنمية الثروة السمكية.

وقد طلب السفير القبرصى إرسال مقترح مذكرة تفاهم تتضمن أوجه التعاون بين البلدين فى مجال تنمية الثروة السمكية وتبادل الخبرات والدعم الفنى فى مجال المفرخات البحرية والاستزراع السمكى.

وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر فى منتصف هذا الشهر بين نائب الوزير والسفير القبرصى لمناقشة بنود مذكرة التفاهم تمهيدا لأخذ الموافقات اللازمة لتوقيعها بين الجانبين.