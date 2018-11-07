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الرئيس اليمنى يعين محمد المقدشى وزيرا للدفاع وعبدالله النخعي رئيسا للأركان

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 11:22 م
الرئيس اليمنى يعين محمد المقدشى وزيرا للدفاع وعبدالله النخعي رئيسا للأركان منصور هادى
كتب عبد الوهاب الجندى
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أصدر الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادي، قرارا بتعين الفريق محمد المقدشي وزيراً للدفاع و اللواء عبدالله النخعي رئيساً لهيئة الأركان.

وبموجب القرار الجمهورى رقم (71) لسنة 2018 الصادر من الرئيس اليمنى، قضت المادة الأولى منه بتعيين الفريق الركن محمد على المقدشى وزيراً للدفاع.

وقضت المادة الثانية بتعيين اللواء الركن بحري عبدالله سالم على النخعى رئيساً لهيئة الأركان العامة ويرقى الى رتبة فريق.

كم صدر القرار الجمهوري رقم (72) لسنة 2018م بتعيين أحمد سالم ربيع علي محافظاً لمحافظة عدن، ومحمد نصر عبدالرحمن شاذلي وكيل أول محافظة عدن.

كما أصدر منصور هادى قرار قم (182) لسنة 2018، يقضى الأولى منه بتعيين اللواء الركن طاهر على عيضة العقيلى مستشاراً للقائد الأعلى للقوات المسلحة

 

 

 


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