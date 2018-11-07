الدنمارك تعتقل 3 أعضاء فى مجموعة انفصالية تتهمها طهران بهجوم الأهواز

كوبنهاجن (أ ف ب)

أعلنت الشرطة الدنماركية، الأربعاء اعتقال ثلاثة أعضاء فى مجموعة انفصالية إيرانية تتهمها طهران بالوقوف وراء هجوم دام فى إيران، وكان قد تم استهدافهم فى مخطط اغتيال فاشل فى الدنمارك.

وأكد بيان للشرطة "اعتقال ثلاثة أشخاص يشتبه بأنهم انتهكوا القانون الدنماركى ... المتعلق بالاشادة الإرهاب"، والأعضاء الثلاثة فى "حركة النضال العربى من أجل تحرير الأحواز" متهمون بالإشادة بالمسلحين الخمسة الذين هاجموا عرضا عسكريا فى مدينة الأهواز الإيرانية فى 22 سبتمبر وأطلقوا النار على الحشود ما أدى إلى مقتل 24 شخصا.

وحملت إيران المسؤولية ل"حركة النضال العربى من أجل تحرير الأحواز" الانفصالية فى المحافظة الواقعة جنوب غرب إيران. وتتهم إيران الحركة ب"الارهاب".

وأعلن جهاز الاستخبارات الدنماركى فى 22 سبتمبر أنه أحبط مخطط اغتيال نسبه لإيران ضد ثلاثة إيرانيين يقيمون فى الدولة الاسكندنافية بينهم زعيم الحركة المقيم فى المنفى.

ويقوم جهاز الاستخبارات بتوفير الحماية لزعيم الحركة منذ مطلع 2018 "نتيجة تهديدات حقيقية، صادرة فى تقدير جهاز الاستخبارات عن إيران".

وأضاف "رغم الاشتباه بأنهم ارتكبوا جرائم، لا يزالون يحظون بالحماية ضمن تدابير أمنية مكثفة بسبب التهديد الذى يواجهونه".