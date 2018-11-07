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الدفاع الروسية: أكثر من 1.5 مليون لاجئ سورى عادوا إلى وطنهم

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 11:16 م
الدفاع الروسية: أكثر من 1.5 مليون لاجئ سورى عادوا إلى وطنهم لاجئين
(أ ش أ)
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن عودة أكثر من 1.5 مليون لاجئ ونازح سورى إلى وطنهم، بمن فيهم 260 ألف لاجئ من الخارج.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، عن مدير المركز الوطنى لإدارة شؤون الدفاع الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، خلال جلسة مشتركة لمقرات التنسيق المشتركة لعودة اللاجئين، قوله إنه "حتى اليوم عاد إلى أماكن إقامتهم الدائمة أكثر من 1.507 مليون مواطن سوري، بينهم أكثر من 1.246 مليون نازح وأكثر من 260 ألف لاجئ من الخارج".

وأضاف ميزينتسيف أنه خلال الأسبوع الماضى عاد إلى سوريا 7028 مواطنًا سوريًا، بينهم 5241 شخصًا من الخارج و1787 شخصًا من مناطق مختلفة داخل البلاد، مؤكدًا زيادة أعداد اللاجئين العائدين فى الفترة الأخيرة، وقبل كل شيء من الأردن بعد أن بدأ معبر نصيب بالعمل بكامل طاقته.

وأشار ميزينتسيف كذلك إلى أن القيادة اللبنانية أعلنت عن استعدادها لتأمين عودة نحو 200 ألف لاجى سورى إلى بلادهم قبل نهاية العام الحالي، مشددا على أن الحديث يدور عن عودة طوعية وفقا للمبادئ الأساسية للأمم المتحدة.

يذكر أن روسيا أعلنت فى شهر يوليو الماضى عن تأسيس مركز لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين فى سوريا بالتنسيق مع سلطات البلاد، وهو يتولى مهام المساعدة على عودة اللاجئين السوريين بشكل آمن وطوعي، كما تم تأسيس مقر تنسيق مشترك لوزارتى الدفاع والخارجية الروسية فى موسكو لتنسيق الجهود وفق هذا الاتجاه.

 


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