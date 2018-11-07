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الخرطوم تستضيف مفاوضات بين الحكومة والمعارضة فى أفريقيا الوسطى

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 10:35 م
الخرطوم تستضيف مفاوضات بين الحكومة والمعارضة فى أفريقيا الوسطى الرئيس البشير
(أ ش أ)
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أعلنت الحكومة السودانية، اليوم الأربعاء، تقديمها دعوات لعدد من الرؤساء الأفارقة ودول الـ"إيجاد" لحضور الجلسة افتتاح جلسة المفاوضات التى ستجرى بالخرطوم منتصف نوفمبر الجاري، بين الحكومة والمعارضة بجمهورية أفريقيا الوسطى.

وقال وزير الإعلام السودانى بشارة جمعة أرور، الناطق الرسمى باسم الحكومة - فى تصريح صحفى - إن مبادرة الخرطوم لتحقيق السلام والمصالحة بجمهورية أفريقيا الوسطى وجدت الرضا والقبول من المجتمع الدولى خاصة دول "الترويكا" بجانب الدعم الكبير من الاتحاد الأفريقي.
واستضافت الخرطوم فى نهاية أغسطس، جلسة مفاوضات بين جماعتى "السليكا– أنتى بلاكا" المسلحتين فى أفريقيا الوسطى، بمبادرة روسية، ورعاية الرئيس السودانى عمر البشير.
واختتمت المفاوضات بتوقيع مذكرة تفاهم قضت بتكوين جسم مشترك للسلام باسم "تجمع أفريقيا الوسطى"، يهدف إلى نبذ العنف والتطرف، ووقف العدائيات، والسماح بحرية الحركة للمواطنين والتجارة مع دول الجوار.

 

 


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الخرطوم

أفريقيا الوسطى

الحكومة والمعارضة

السودان




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