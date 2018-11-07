الحكومة توافق لوزارة الزراعة على تأسيس "الشركة الوطنية للاستثمار الأفريقى"

هند مختار

وافق مجلس الوزراء على الترخيص لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالاشتراك مع عدد من الجهات الوطنية في تأسيس شركة مساهمة باسم (الشركة الوطنية المصرية للاستثمار الأفريقي) على أن يتم تمويل حصة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من موازنة مشروع المزارع المصرية المشتركة مع الدول الأفريقية والمدرج بخطة ديوان عام الوزارة للعام المالي 2018/2019.

ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في ضوء زيارته إلى تنزانيا في ديسمبر 2017-بتنفيذ مشروعات الإنتاج النباتي والحيواني المتكامل مع دولة تنزانيا للاستفادة مما تمتلكه من ثروة حيوانية ضخمة، حيث يعد المشروع من المشروعات التنموية المصرية والتي توجه إلى القارة الإفريقية بهدف تعزيز التواجد المصري الفعال في الدول الأفريقية بصفة عامة ودول حوض النيل بصفة خاصة. ويهدف المشروع إلي التعاون مع الدول الأفريقية من خلال نقل التكنولوجيا والخبرة المصرية في المجال الزراعي وفتح أسواق الدول الأفريقية أمام المنتجات الزراعية المصرية وخاصة أصناف وهجن المحاصيل المصرية المتفوقة في إنتاجيتها.

كما وافق مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة، بمساحة 600 م2، بطريق مطروح/الإسكندرية، بمركز ومدينة مطروح، لصالح الشركة القابضة لكهرباء مصر، لإقامة مبنى موزع مصدر تغذية لمبنى جامعة الاسكندرية ـ فرع مطروح.

واعتمد مجلس الوزراء تقرير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، المتعلق بطلب محافظة الأقصر، الموافقة على التصرف بالاتفاق المباشر بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عاما، في مساحة 9 أفدنة، المقام عليها مشروع المزرعة النموذجية للأسماك والحيوانات، والكائنة بالرزيقات التابعة لمركز ومدينة أرمنت، لصالح شركة امبريال للتنمية، وهي 3 أفدنة مصممة كمزرعة نموذجية، و6 أفدنة لخدمة المزرعة. وتتكون المزرعة من أحواض خرسانية لتربية الأسماك، ومظلات للمواشي، ويهدف القرار للمساهمة في تنفيذ توجهات الدولة نحو تشجيع الاستثمار الذي يوفر فرص عمل للشباب ويساهم في تحقيق اهداف التنمية.

ووافق مجلس الوزراء على قيام مصلحة الري بالتعاقد لتنفيذ أعمال تأهيل وتدعيم ترعة وادي الصعايدة، مع كل من الشركة المصرية للري والصرف والانشاءات المدنية، بنحو 36 مليون جنيه، وشركة الكراكات، بنحو 36 مليون جنيه.

كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد قرارات اللجنة الوزارية الاقتصادية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، المنعقدة بتاريخ 17/10/2018.

ووافق مجلس الوزراء على اعتبار مشروع الاسكان الاجتماعي بمدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، الذي تنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مشروعاً قومياً، مع الاعفاء من سداد رسوم تراخيص البناء اللازمة لتنفيذ المشروع، على أن تتولى الهيئة الهندسية إصدار التراخيص للمشروع المشار اليه. والذى يتكون من 221 عمارة.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص قطعة أرض من الاراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية قرية صيدا والقيراطين بمركز أوسيم محافظة الجيزة بمساحة 5.26 فدان، ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لصالح محافظة الجيزة لاستخدامها فى إقامة مدرسة تعليم فنى وصناعى ومركز شباب عليها.

ووافق مجلس الوزراء على الترخيص لوزارة المالية بإصدار عملات تذكارية ذهبية وفضية، بمناسبة الاحتفال بمرور مائة عام على ميلاد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.