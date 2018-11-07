الحكومة الإيطالية تفوز فى اقتراع على الثقة وسط توترات داخل الائتلاف الحاكم

رويترز

فازت الحكومة الائتلافية الإيطالية اليوم الأربعاء باقتراع على الثقة فى مجلس الشيوخ بشأن مرسوم أمنى مثير للجدل وسط تنامى التوترات بين الحزبين الحاكمين بشأن مجموعة من القضايا.

ويشدد مشروع القانون الذى طرحه ماتيو سالفينى نائب رئيس الوزراء الذى يرأس حزب الرابطة اليمينى المتطرف القيود على المهاجرين ويقيد حق اللجوء ويعزز قواعد مكافحة الإرهاب والتصدى لعصابات المافيا.

ورفض عدد ضئيل من أعضاء حركة (5-نجوم) المناهضة للمؤسسات والمتحالفة مع حزب الرابطة مساندة مشروع القانون. ورغم ذلك فازت الحكومة بسهولة بتأييد 163 صوتا مقابل رفض 59 صوتا وامتناع 19 عن التصويت.

ولو كانت الحكومة خسرت التصويت لتعين عليها تقديم استقالتها. ويشير الاقتراع إلى الاضطرابات بين الحزبين داخل التحالف الذى تولى السلطة فى يونيو وهز أسواق المال بسياساته الاقتصادية.