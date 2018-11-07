"الحصبة" تجتاح إسرائيل.. 1401 حالة إصابة معظمهم من اليهود المتشددين

كتب - محمود محيى

اجتاح وباء الحصبة دولة الاحتلال الإسرائيلى، مخلفا مئات المصابيين أغلبهم يسكنون بالأحياء التى يقطنها أغلبية يهودية متشددة بمدينة القدس المحتلة ومستوطنات "بيت شيمش" و"بيتار عيليت"، حيت سجلت حوالى 60% من الحالات الماصبة.

وأشارت بيانات لوزارة الصحة الإسرائيلية، إلى ارتفاع حالات الإصابة بمرض الحصبة فى إسرائيل منذ مطلع عام 2018 الحالى لتصل إلى1401 حالة، وتوفيت طفلة الأسبوع الماضى إثر إصابتها بالعدوى.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أنه فى أعقاب ذلك قررت "الهستدروت" - نقابة العمال الإسرائيلية - ونقابة الممرضين والممرضات استثناء عيادات لرعاية الأمومة والطفولة من الاضراب الشامل المقرر فى المرافق الاقتصادية لتستمر فى عملية تطعيم السكان ضد مرض الحصبة.

وقال الدكتور مناحيم براير نائب مدير مستشفى "ماعينى هيشوعا"، أنه حصل على فتاوى من كبار الحاخامات فى البلاد يلزم المواطنين بتبقى التطعيم ضد هذا المرض الذى قد يعرض حياة المصابين للخطر خاصة الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة.