video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 03:10 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"الحصبة" تجتاح إسرائيل.. 1401 حالة إصابة معظمهم من اليهود المتشددين

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 03:04 م
"الحصبة" تجتاح إسرائيل.. 1401 حالة إصابة معظمهم من اليهود المتشددين الحصبة فى إسرائيل
كتب - محمود محيى
إضافة تعليق

اجتاح وباء الحصبة دولة الاحتلال الإسرائيلى، مخلفا مئات المصابيين أغلبهم يسكنون بالأحياء التى يقطنها أغلبية يهودية متشددة بمدينة القدس المحتلة ومستوطنات "بيت شيمش" و"بيتار عيليت"، حيت سجلت حوالى 60% من الحالات الماصبة.

 

وأشارت بيانات لوزارة الصحة الإسرائيلية، إلى ارتفاع حالات الإصابة بمرض الحصبة فى إسرائيل منذ مطلع عام 2018 الحالى لتصل إلى1401 حالة، وتوفيت طفلة الأسبوع الماضى إثر إصابتها بالعدوى.

 

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أنه فى أعقاب ذلك قررت "الهستدروت" - نقابة العمال الإسرائيلية -  ونقابة الممرضين والممرضات استثناء عيادات لرعاية الأمومة والطفولة من الاضراب الشامل المقرر فى المرافق الاقتصادية  لتستمر فى عملية تطعيم السكان ضد مرض الحصبة.

 

وقال الدكتور مناحيم براير نائب مدير مستشفى "ماعينى هيشوعا"، أنه حصل على فتاوى من كبار الحاخامات فى البلاد يلزم المواطنين بتبقى التطعيم ضد هذا المرض الذى قد يعرض حياة المصابين للخطر خاصة الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إضراب عام فى إسرائيل الأربعاء المقبل .. تعرف على السبب

الحصبة

اسرائيل

وباء

اليهود

القدس المحتلة




لا تفوتك
التعليم تؤكد ارتفاع نسب غياب طلاب الثانوية العامة وسنطبق القانون

التعليم تؤكد ارتفاع نسب غياب طلاب الثانوية العامة وسنطبق القانون

ترامب معلقا على انتخابات التجديد النصفى للكونجرس الأمريكى: "نجاح باهر"

ترامب معلقا على انتخابات التجديد النصفى للكونجرس الأمريكى: "نجاح باهر"

ليلة سقوط الجمهوريين.. حزب ترامب يخسر "النواب" ويحتفظ بأغلبية "الشيوخ".. مقعد لأمرأة من السكان الأصليين للمرة الأولى.. وأوكاسيو كورتيز أصغر نائبة فى التاريخ.. والرئيس يتجاهل النتائج ويصفها بـ"النجاح الباهر"

ليلة سقوط الجمهوريين.. حزب ترامب يخسر "النواب" ويحتفظ بأغلبية "الشيوخ".. مقعد لأمرأة من السكان الأصليين للمرة الأولى.. وأوكاسيو كورتيز أصغر نائبة فى التاريخ.. والرئيس يتجاهل النتائج ويصفها بـ"النجاح الباهر"

كارثة.. مراكز الدروس الخصوصية الطريق للجامعة.. أولياء أمور يكشفون: طلاب حصلوا على الثانوية من "السناتر".. ويؤكدون: اتفاق بين السنتر ومدارس خاصة لاعتماد الشهادة نظير مبلغ مالى.. والتعليم: مدارس مزيفة وسنغلقها

كارثة.. مراكز الدروس الخصوصية الطريق للجامعة.. أولياء أمور يكشفون: طلاب حصلوا على الثانوية من "السناتر".. ويؤكدون: اتفاق بين السنتر ومدارس خاصة لاعتماد الشهادة نظير مبلغ مالى.. والتعليم: مدارس مزيفة وسنغلقها

ناقد موضة يحلل إطلالات وصيفات العروس: الأسود والموف الأكثر لفتا للأنظار

ناقد موضة يحلل إطلالات وصيفات العروس: الأسود والموف الأكثر لفتا للأنظار

يوفنتوس يتحدى مانشستر يونايتد فى قمة نارية بدورى أبطال أوروبا

يوفنتوس يتحدى مانشستر يونايتد فى قمة نارية بدورى أبطال أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة