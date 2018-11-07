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الحرس الثورى: إيران قادرة على الازدهار فى ظل العقوبات

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 10:34 م
الحرس الثورى: إيران قادرة على الازدهار فى ظل العقوبات حسين سلامى نائب قائد الحرس الثورى الإيرانى
جنيف (رويترز)
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قال نائب قائد الحرس الثورى الإيرانى البريجادير جنرال حسين سلامى، الأربعاء، إن إيران يمكن أن تزدهر فى ظل العقوبات وستهزم الولايات المتحدة فى الحرب الاقتصادية التى تشنها عليها.

وعاودت الولايات المتحدة فرض عقوبات يوم الاثنين على قطاعات النفط والبنوك والنقل الإيرانية وهددت بإجراءات أخرى لوقف برامج إيران الصاروخية والنووية وتقليص نفوذها فى دول مثل سوريا واليمن ولبنان.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء عن سلامى قوله "العدو يحاول توجيه ضربة لإيران عبر حرب ناعمة وحرب اقتصادية لكنه سيمنى بهزيمة نكراء".

وأضاف "إيران قادرة على التقدم فى أى مجال يفرض فيه العدو عقوبات على إيران الإسلامية"، وفى إطار منفصل قال سلامى إن جماعة حزب الله اللبنانية الشيعية وضعت إسرائيل فى "قبضة الموت".

وقال "اليوم، الصهاينة (إسرائيل) محاصرون ويترنحون بين الحياة والموت"، وإيران وحزب الله داعمان عسكريان رئيسيان للرئيس السورى بشار الأسد. ووجهت إسرائيل ضربات جوية متكررة للقوات الإيرانية والفصائل المتحالفة معها فى سوريا.

 

 


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إيران

الازدهار فى ظل العقوبات

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