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"التعليم" تشن حملات على المدارس غير المرخصة لإغلاقها.. وتحذر أولياء الأمور

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 04:00 ص
"التعليم" تشن حملات على المدارس غير المرخصة لإغلاقها.. وتحذر أولياء الأمور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
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تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال الفترة المقبلة لإغلاق المراكز والمدارس الخاصة غير المرخصة وتمارس تقديم الخدمة التعليمية للطلاب، مؤكدة أن الوزارة لن تتهاون مع أى مخالف.

وكانت مصادر قد كشفت لـ" اليوم السابع"، أن هناك بعض المدارس الخاصة تمارس نشاطا تعليما دون حصولها على تراخيص وصدرت لها قرارات غلق ولن تنفذ حتى الآن.

وحذرت المصادر أولياء الأمور من الوقع فى فخ المدارس غير المرخصة وضرورة الرجوع إلى الوزارة أو المديريات التعليمية قبل التقدم إلى المدرسة حتى يتسنى لهم معرفة ما إذا كانت المدرسة مرخصة من عدمه حتى لا يقع ولى الأمر فريسة لهذه المدارس.

 

 

 


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