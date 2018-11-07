التعليم: إعلان وظائف مديرى ووكلاء مدارس بمجموعة 30 يونيو الفترة المقبلة

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الفترة المقبلة سوف تشهد ضبط مجموعة مدارس 30 يونيو بشكل أكبر فى إطار التطوير المستمر والهيكلة المتواصلة فى المجموعة.

وقالت مصادر مسئولة بالوزارة لـ" اليوم السابع"، إن الوزارة سوف تعلن عن وظائف مديرى مدارس ووكلاء مديرين ماليين فى المدارس خلال الفترة المقبلة وسوف يتم اختيار أفضل العناصر والكوادر التعليمية وفق مسابقة ومقابلات وامتحانات سوف يتم الإعلان عن شروطها بشكل متاح للجميع.

الجدير بالذكر أن مجموعة مدارس 30 يونيو تضم مجموعة مدارس الإخوان المتحفظ عليها من قبل لجنة حصر الأموال، وتشمل ما يزيد على 100 مدرسة تشرف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على إدارتها من خلال مديرين ووكلاء يتم اختيارهم من قبل الوزارة.