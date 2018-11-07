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التجارة: 15.8% ارتفاعا فى عدد العارضين بمهرجان سيوة للتمور من 5 دول

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 10:24 ص
التجارة: 15.8% ارتفاعا فى عدد العارضين بمهرجان سيوة للتمور من 5 دول مهرجان سيوة للتمور
كتب إسلام سعيد
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ارتفع عدد العارضين فى مهرجان سيوة للتمور فى دورته الرابعة بنسبة 15.8% ليسجل 146 عارضا خلال عام 2018 من 5 دول قياسا على 126 عارضا فى العام الماضى.

 

وكشف الدكتور أمجد القاضى، المدير التنفيذى لمركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعى، عن أن 5 دول تشارك فى مهرجان سيوة للتمور وهى "السودان والسعودية والأردن والإمارات ومصر" وزائرين من دولة المغرب وخبراء فى صناعة وزراعة التمور فى تونس.

 

وانطلقت فعاليات مهرجان التمور المصرية بواحة سيوة اليوم الأربعاء فى دورته الرابعة والذى تنظمه وزارة التجارة والصناعة، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، ومحافظة مطروح.

 

وتنظم وزارة الصناعة والتجارة هذا المهرجان سنويًا بهدف زيادة صادرات التمور المصرية، فى الوقت الذى تحتل فيه مصر المرتبة الأولى عالميًا فى إنتاج التمور حيث تستحوذ على نحو 18% من الإنتاج العالمى للتمور، وتعتبر الأولى على المستوى العربى بنسبة حوالى 23 % من الإنتاج العربى من التمور.

 

ويأتى اختيار واحة سيوة لإقامة هذا الحدث لأنها تمتلك مناخ جيد لزراعة وإنتاج أفضل أنواع التمر، ويقدر عدد النخيل بها بنحو 700 ألف شجرة، من بينها نحو 500 ألف شجرة مثمرة، تنتج نحو 50 ألف طن من الأصناف المتنوعة.


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مهرجان سيوة

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