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البنك المركزى: 110 مليارات جنيه تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى يونيو

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 10:22 ص
البنك المركزى: 110 مليارات جنيه تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى يونيو جانب من المؤتمر
كتبت- منى ضياء
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أعلنت الدكتورة نيفين الطاهرى، وكيل محافظ مساعد البنك المركزى لقطاع التطوير المصرفى، أن البنوك وجهت تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 110 مليارات جنيه منذ بداية طرح مبادرة البنك المركزى لتوجيه 20% التمويلات البنكية لهذا القطاع وحتى شهر يونيو الماضى.

 

وقالت الطاهرى، اليوم الأربعاء، خلال افتتاح مؤتمر يعقده المركز المصرى للدراسات الاقتصادية بعنوان: "ريادة الأعمال فى مصر: "من نجاحات فردية محلية إلى مركز جذب فى القارة الأفريقية"، أن البنوك قدمت تمويلات كبيرة للبنوك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة قبل المبادرة بخلاف هذا المبلغ، ومازال التمويل متاح للقطاع من الجهاز المصرفى وخارجه"، مضيفة أنه تم توجيه 2 مليار جنيه لشركة ضمان المخاطر للتشجيع على تمويل المشروعات الناشئة.

 

وأكدت وكيل محافظ مساعد البنك المركزى لقطاع التطوير المصرفى، على أن البنوك فى السابق لم تكن مهيأة لمثل هذا النوع من التمويل، ويجرى حاليا العمل على منح شهادة متخصصة فى ريادة الأعمال للعاملين بالبنوك لتعزيز هذه الثقافة، واعتبارا من لعام المقبل سيكون هناك نقاط تواصل فى فروع البنوك المختلفة، للاستشارات المالية لرواد الأعمال ويجرى العمل فى هذا البرنامج مع حوالى 13 بنك حاليا وسيم البدء بفرعين العام المقبل، ويتم ربط كل هذا فى قاعدة بيانات واحدة مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لبناء قاعدة بيانات موحدة في مصر.

 

وأضافت الطاهرى، أن هناك الكثير من صناديق الاستثمار التى تعمل على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الاعمال، مؤكده ان هذا دور القطاع الخاص ويعمل القطاع المصرفى على دعمه بالتمويلات.


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