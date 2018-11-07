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البحوث الفلكية: اليوم ميلاد هلال ربيع أول فلكيا وغدا المتمم لشهر صفر

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 02:00 ص
البحوث الفلكية: اليوم ميلاد هلال ربيع أول فلكيا وغدا المتمم لشهر صفر هلال - معهد الفلك - أرشيفية
كتب محمود راغب
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يولد هلال شهر ربيع الأول لعام 1440 هجريا مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة السادسة ودقيقتين مساءً بتوقيت القاهرة المحلى اليوم الأربعاء 29 من صفر الموافق 7 نوفمبر الجارى وهو يوم الرؤية.

وأوضحت الحسابات الفلكية التى أجراها معمل أبحاث الشمس، أنه سيلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب الشمس فى ذلك اليوم فى مدينة القاهرة وجميع العواصم والمدن العربية والإسلامية، مشيرا إلى أنه سيلاحظ وجود فترة زمنية لمكوث الهلال فوق الأفق بعد غروب الشمس بالرغم من حدوث الاقتران بعد غروب الشمس فى ذلك اليوم فى البلدان العربية والإسلامية عدا كوالالمبور وماليزيا وجاكرتا وإندونيسيا، حيث يغرب الهلال فيها قبل غروب شمس ذلك اليوم.

وأكدت البحوث الفلكية، أنه وفقا لذلك يكون غدا الخميس 8 نوفمبر هو المتمم لشهر صفر، وتكون غرة شهر ربيع الأول فلكيا الجمعة 9 نوفمبر، والمولد النبوى الشريف الثلاثاء 12 ربيع الأول الموافق 20 نوفمبر الجارى.

 

 


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