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البترول تنظم المؤتمر العربى الدولى الخامس عشر للثروة المعدنية بالقاهرة

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 03:00 ص
البترول تنظم المؤتمر العربى الدولى الخامس عشر للثروة المعدنية بالقاهرة المهندس طارق الملا - وزير البترول والثروة المعدنية
كتب أحمد أبو حجر
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تنظم وزارة البترول والثروة المعدنية المؤتمر العربى الدولى الخامس عشر للثروة المعدنية خلال الفترة من 26-28 نوفمبر المقبل، تحت عنوان الاستثمار التعدينى والتنمية الاقتصادية فى الوطن العربى، وذلك بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ويأتى ذلك فى إطار التعريف بواقع وآفاق قطاع التعدين المصرى والعربى والترويج للفرص لاستثمارية التعدينية عربيا ودوليا، مع تعزيز وتنمية الاستثمارات العربية البينية فى قطاع التعدين.

ويحضر المؤتمر وزراء الثروة المعدنية العرب، وبمشاركة فاعلة للجهات العربية والأجنبية ذات العلاقة بقطاع التعدين من خلال الحضور وتقديم أوراق عمل علمية.

ويعقد على هامش هذا المؤتمر الاجتماع التشاورى السابع لوزراء الثروة المعدنية العرب، بالإضافة إلى لتنظيم معرض تقنى لعرض ما توصلت إليه الهيئات والشركات والعربية والأجنبية العاملة فى قطاع الثروة المعدنية، وهو ما يعد فرصة للقاء المباشر بين المستثمرين والخبراء والمتخصصين العاملين بقطاع الثروة المعدنية العربية، بالإضافة للشركات المنتجة للتجهيزات والمعدات المستخدمة فى القطاع.

يأتى المؤتمر برئاسة المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية المصرى، فيما يرأس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الجيولوجى فكرى يوسف وكيل وزارة البترول لشئون الثروة المعدنية.

ويهدف المؤتمر إلى جذب رؤوس اموال عربية وأجنبية والترويج للفرص الاستثمارية التعدينية، بالإضافة لتعزيز دور الصناعات التعدينية فى الرفع من القيمة المضافة وتوفير فرص عمل، وأيضا تطوير استغلال وتسويق الثروات المعدنية العربية فى ضوء تحولات التجارة الدولية، والتنسيق والتكامل العربى البينى والعربى الدولى فى تنفيذ المشاريع التعدينية والبحوث العلمية ذات العلاقة، وتحقيق التنمية المستدامة والمسئولية المجتمعية فى قطاع التعدين.

ويهدف المؤتمر أيضا إلى عرض أحدث التقنيات والمعدات والأجهزة المستخدمة فى جميع مراحل الأنشطة التعدينية، وبناء وتأهيل الموارد البشرية العربية العاملة فى قطاع التعدين.


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